Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi murieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Según informó CNN Brasil, la información fue confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro, luego de que dos helicópteros colisionaran en el aire y cayeran en el sector de Recreio dos Bandeirantes.

El accidente dejó un total de seis personas fallecidas. De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades brasileñas, cinco de las víctimas viajaban en una de las aeronaves, mientras que en el otro helicóptero iba solo el piloto.

La lista de fallecidos corresponde a Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Entre las víctimas se encuentra Gaspar Prim, conocido en redes sociales como Gaspi, youtuber argentino que acumulaba millones de seguidores en plataformas digitales.

De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, las aeronaves habrían colisionado en el aire antes de caer en un patio de vehículos ubicado en la avenida das Américas, en la zona sudoeste de Río de Janeiro.

Producto del impacto, cerca de 20 vehículos que se encontraban estacionados en el lugar fueron alcanzados por las llamas.

La Policía Civil informó que el caso quedó a cargo de la 42ª DP, correspondiente a Recreio dos Bandeirantes, y que se solicitó la presencia de peritos en el sitio del suceso para avanzar en las diligencias.

En paralelo, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) indicó que investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) fueron enviados al lugar para realizar la acción inicial de investigación.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) también informó que está recabando antecedentes sobre la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados.

Hasta el momento, las causas del accidente se mantienen bajo investigación.