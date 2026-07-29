Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

Irlanda está conmocionado y, en rigor, todos los devotos de la sensibilidad folk y de la música con aires más austeros viven un golpe a esta hora con una partida trágica: Glen Hansard, el carismático cantautor, líder de la banda The Frames y ganador de un premio Oscar, murió a los 56 años de edad tras sufrir un accidente de motocicleta en Dublín.

Según distintos reportes de medios locales, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles 29 de julio. Según los informes de la policía irlandesa, los servicios de emergencia fueron alertados de una colisión de un solo vehículo aproximadamente a las 4:30 a.m. en la zona de Lucan, al oeste de Dublín.

A pesar de que el músico recibió primeros auxilios en el sitio del siniestro, las heridas resultaron fatales y falleció poco después, sin que la ayuda pudiera salvarle la vida. Actualmente, las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar las causas exactas del accidente y han hecho un llamado público para que cualquier testigo o persona con grabaciones de la zona se presente a colaborar. La familia del artista, a través de su agencia de comunicaciones, ha pedido respeto y privacidad en este momento de shock y dolor profundo.

Con ello, Hansard deja una obra singular, la de un músico que nació en la calle y que luego abrazó el estrellato casi por casualidad, sin la pirotecnia de las grandes estrellas.

Su historia

Comenzó su carrera como músico callejero en la famosa calle Grafton de Dublín, donde tocaba a cambio de dinero, para luego pasear por bares de la misma ciudad. En 1990, fundó The Frames, banda que se convirtió en una de las formaciones más influyentes de la escena rock irlandesa, logrando éxitos como el álbum Burn The Maps, de 2004.

Sin embargo, el reconocimiento planetario llegó con la película Once (2007). En este drama musical, Hansard interpretó a un músico callejero —un papel que reflejaba su propia vida— junto a la pianista checa Markéta Irglová. El tema principal de la cinta, Falling Slowly, se convirtió en un himno generacional que les valió el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008, ante la total sorpresa de la crítica.

Juntos formaron el dúo The Swell Season, consolidando una etapa de éxito internacional sin precedentes para el ya elogiado folk irlandés.