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    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro, Catedrales gira en torno a una familia que debe enfrentar la verdad detrás del brutal asesinato de su hija ocurrido hace 30 años. La producción también cuenta con las actuaciones de Vivianne Dietz, Octavia Bernasconi, Ignacia Baeza, Amparo Noguera y Marcelo Alonso.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Catedrales, la novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro, inspira una serie del mismo nombre que cuenta con elenco chileno y la dirección de la cineasta nacional Pepa San Martín y la argentina Fabiana Tiscornia, y la producción de la compañía argentina Underground.

    De acuerdo con información compartida por la plataforma a Culto, la ficción es un thriller dramático que llegará a su catálogo durante este año, en los 240 países y territorios en los que tiene presencia.

    Fotos: Prime Video

    Narrada a través de dos líneas temporales, la serie gira en torno a cómo la familia Sardá –un clan profundamente religioso liderado por Adolfo (Alfredo Castro) y Dolores (Paulina García)– enfrenta la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido hace 30 años.

    En 1986, Ana (Octavia Bernasconi), la hija menor, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. Su caso se cierra sin ningún sospechoso y toda la familia acepta el dolor en silencio, excepto Lía (Vivianne Dietz), quien decide alejarse.

    En 2018, Lía (interpretada de adulta por Ignacia Baeza) vuelve a Santiago para estar con su papá moribundo, cuyo último deseo es saber qué le pasó a Ana. Entre el pasado y el presente, la producción “desentraña una historia atravesada por el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos”, indica la sinopsis.

    Catedrales es una atrapante historia sobre una familia forzada a confrontar una verdad que enterraron hace 30 años, donde la fe, la culpa y la lealtad chocan de formas que cautivarán a la audiencia y generarán conversaciones mucho después de que aparezcan los créditos”, declaró Javiera Balmaceda, Head de Originales para América Latina, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios.

    “Con un excepcional elenco y la audaz visión de las directoras Pepa San Martin y Fabiana Tiscornia, esta serie da vida a la aclamada novela de Claudia Piñeiro y continúa nuestro compromiso de adaptar las voces literarias más atractivas de América Latina a la pantalla”, agregó la ejecutiva.

    En tanto, Pablo Culell, productor ejecutivo y showrunner, describió a la ficción como “una serie que nos habla de una familia chilena detenida alrededor de una ausencia y de una comunidad que se desintegra cuando el silencio le gana a la verdad”.

    “Trabajar con el notable material original de Claudia Piñeiro, una escritora que lee muy bien a las sociedades contemporáneas, era un desafío profesional que hace tiempo buscaba poder llevar adelante, junto a los equipos de Prime Video, Underground y Telemundo”, apuntó el realizador.

    Además de Castro, García, Bernasconi, Dietz y Baeza, la serie posee un voluminoso elenco que completa con Amparo Noguera, Paula Luschinger, Clemente Rodriguez, Marcelo Alonso, Giordano Rossi, Pablo Cerda, Camilo Rojas, Muriel Santa Ana, Carolina Kopelioff, Rodrigo Walker, Paulo Brunetti, Eduardo Miglionico y Geraldine Neary.

    Lanzada en febrero de 2020 por el sello Alfaguara, Catedrales narra la herida de una familia católica de Buenos Aires consternada por el crimen de su hija y la ausencia de culpables.

    Lee también:

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