Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

El precio del petróleo revierte buena parte de la caída de ayer y sube con fuerza luego de una escalada de tensiones en Medio Oriente que se intensificó después de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses, mientras Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, atacó sitios respaldados por Teherán en Irak.

Los futuros del crudo Brent, de referencia para Chile, saltan 3,16% y hasta US$ 85,65 el barril, mientras que el WTI que se transa en Nueva York muestran un alza de 4,72% y llegan a US$ 83,02 el barril.

“El mercado continúa internalizando un patrón de pausas seguidas de nuevas escaladas, reduciendo las expectativas de una desescalada definitiva del conflicto”, dijo Thomas Naeter, analista de Mercados Capitaria.

El alza se produce ad portas de que Enap anuncie los precios referenciales para los combustibles en Chile, para los cuales se espera una “leve” aumento de acuerdo a los pronósticos del gobierno.

Ataques y represalias en Irak

“Fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas de Estados Unidos con base en Medio Oriente”, señaló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita también atacaron “múltiples sitios logísticos y de armas de terroristas” en el este de Irak este martes, en horario de Estados Unidos, en represalia por más de 30 ataques con drones registrados en los últimos tres días por parte de “terroristas alineados con Irán”, indicó Centcom.

Incidente en el mar Rojo y riesgo de suministro

Por separado, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó “actividad sospechosa” en el mar Rojo, según una publicación en X difundida este martes, informó CNBC.

Sin entregar más detalles, el organismo señaló que el capitán de un buque cisterna escuchó una explosión mientras transitaba por el sur del mar Rojo. El aviso fue emitido el martes, mientras que el incidente fue reportado el lunes.

Los ataques hutíes contra instalaciones petroleras sauditas también elevan las preocupaciones sobre la oferta. Expertos han señalado que los ataques hutíes contra infraestructura de producción, almacenamiento y puertos petroleros podrían interrumpir el suministro en la región.