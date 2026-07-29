SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron “múltiples sitios logísticos y de armas de terroristas” en el este de Irak este martes.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo sube una vez más. Richard Carson

    El precio del petróleo revierte buena parte de la caída de ayer y sube con fuerza luego de una escalada de tensiones en Medio Oriente que se intensificó después de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses, mientras Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, atacó sitios respaldados por Teherán en Irak.

    Los futuros del crudo Brent, de referencia para Chile, saltan 3,16% y hasta US$ 85,65 el barril, mientras que el WTI que se transa en Nueva York muestran un alza de 4,72% y llegan a US$ 83,02 el barril.

    “El mercado continúa internalizando un patrón de pausas seguidas de nuevas escaladas, reduciendo las expectativas de una desescalada definitiva del conflicto”, dijo Thomas Naeter, analista de Mercados Capitaria.

    El alza se produce ad portas de que Enap anuncie los precios referenciales para los combustibles en Chile, para los cuales se espera una “leve” aumento de acuerdo a los pronósticos del gobierno.

    Ataques y represalias en Irak

    “Fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas de Estados Unidos con base en Medio Oriente”, señaló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X.

    Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita también atacaron “múltiples sitios logísticos y de armas de terroristas” en el este de Irak este martes, en horario de Estados Unidos, en represalia por más de 30 ataques con drones registrados en los últimos tres días por parte de “terroristas alineados con Irán”, indicó Centcom.

    Incidente en el mar Rojo y riesgo de suministro

    Por separado, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó “actividad sospechosa” en el mar Rojo, según una publicación en X difundida este martes, informó CNBC.

    Sin entregar más detalles, el organismo señaló que el capitán de un buque cisterna escuchó una explosión mientras transitaba por el sur del mar Rojo. El aviso fue emitido el martes, mientras que el incidente fue reportado el lunes.

    Los ataques hutíes contra instalaciones petroleras sauditas también elevan las preocupaciones sobre la oferta. Expertos han señalado que los ataques hutíes contra infraestructura de producción, almacenamiento y puertos petroleros podrían interrumpir el suministro en la región.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Lo más leído

    1.
    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    2.
    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    3.
    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    4.
    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    5.
    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    6.
    Fiscal jefe de Alta Complejidad tras cierre penal del caso de Álvaro Jalaff: “Entregó información de mucha relevancia”

    Fiscal jefe de Alta Complejidad tras cierre penal del caso de Álvaro Jalaff: “Entregó información de mucha relevancia”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?
    Chile

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Aprueban crear comisión para investigar funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entre 2019 y 2024

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados
    Negocios

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición
    El Deportivo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Europa, Asia y Norteamérica sacan la voz: las reacciones a la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial

    Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?
    Mundo

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)