FIFA vs. IFAB: la respuesta tras las acusaciones de ayuda a Argentina por la expulsión de Embolo en el Mundial 2026.

La FIFA le responde a la IFAB. El organismo encargado de redactar el reglamento del fútbol había emitido una declaración por la expulsión de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial. Indicaron que la aplicación del protocolo del VAR en esa jugada no correspondía.

A través de un comunicado, la FIFA defendió el procedimiento utilizado en la Copa del Mundo. “La interpretación sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente”, señalan.

La Federación Internacional explicó que hubo dos situaciones durante el campeonato en las que un jugador fue identificado erróneamente como autor de una infracción sancionada con tarjeta amarilla y que el VAR intervino para corregir ese error. “La simulación en sí no puede ser objeto de discusión y no debería dar lugar a una sanción disciplinaria contra un adversario que luego pueda derivar en consecuencias adicionales, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de un partido por acumulación de amonestaciones”, apunta la FIFA.

La expulsión de Embolo. Li Ming

Además, descartó que la actuación arbitral haya constituido un error. “No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia”, indicó.

La respuesta llega después de que la IFAB publicara la circular n.º 34, en la que precisaba que el protocolo VAR vigente no permite modificar una amonestación por simulación utilizando el criterio de identidad equivocada: “Una tarjeta amarilla que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.

La entidad agregó que la aplicación de este criterio durante el Mundial fue valorada positivamente, pero aclaró que no podrá utilizarse nuevamente hasta que concluya la revisión del protocolo VAR anunciada previamente.

La polémica se originó en el encuentro entre Suiza y Argentina por los cuartos de final del Mundial. En el segundo tiempo, tras una supuesta infracción de Leandro Paredes sobre Breel Embolo, el árbitro portugués Joao Silva mostró tarjeta amarilla al jugador argentino.

Posteriormente, el VAR llamó al juez aplicando el criterio de identidad equivocada. Tras revisar la acción, el silbante retiró la amonestación a Paredes y mostró la segunda amarilla a Embolo por simulación, lo que significó la expulsión del delantero suizo.

De acuerdo con la interpretación publicada ahora por la IFAB, el VAR podía intervenir para corregir la identidad del jugador sancionado, pero no modificar la naturaleza de la decisión ni cambiar la amonestación hacia el futbolista suizo.

La FIFA, en cambio, sostiene que esa interpretación fue válida durante el Mundial y que fue discutida con la IFAB. “Hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM”, concluye el organismo de Zúrich.