Rumbo a Chile, Brasil y más: arribo de Vozinha a Colo Colo lidera el movido mercado de pases de los mundialistas de Cabo Verde

El Mundial 2026 se convirtió en un antes y un después para la humilde selección de Cabo Verde. Los Tiburones Azules, como se le denomina al combinado nacional de este pequeño archipiélago situado en el punto más occidental de África continental, se levantaron como el cuadro más entrañable de la Copa del Mundo. En su debut en la cita global, superó la fase de grupos y tuvo contra las cuerdas a Argentina en dieciseisavos de final. El planeta conoció el fútbol caboverdiano. De hecho, puede inflar el pecho al decir que no perdió (en el tiempo regular) con los dos finalistas.

“Orgullo por los jugadores. Fue dignificante poder demostrar en este Mundial nuestro carácter, nuestra identidad, demostrarlo acá”, manifestó Pedro Leitao Brito, más conocido como Bubista, el entrenador de la selección, una vez que finalizó su participación en Norteamérica. El mundo descubrió a futbolistas que no estaban necesariamente en el conocimiento global y que fueron llamando la atención. El caso más evidente es Vozinha.

A los 40 años, se convirtió en un fenómeno viral, tanto que así que pasó de 50 mil a 29,6 millones de seguidores en Instagram. Esto, gracias a sus actuaciones en la Copa del Mundo. De hecho, entró en el once ideal del certamen, por la votación de los fanáticos. Sin club, era una opción latente en el mercado. Colo Colo, y en particular su presidente Aníbal Mosa, posó su mirada en el meta y se convirtió en el flamante refuerzo del Cacique. Un certero golpe mediático que dio el líder de la Liga de Primera. De todas maneras, el técnico Fernando Ortiz aterriza la expectativa.

“Tenemos a un jugador mundialista en Colo Colo, sus actuaciones lo han llevado a que pongamos el ojo en él... Vozinha tiene que saber que la competencia es día a día. Si me demuestra que está para atajar, lo hará. Si no, seguirá Gabriel (Maureira)”, apuntó el DT el último viernes, cuando se conoció del acuerdo.

Pero Vozinha no es el único. Post Mundial, son varios los seleccionados caboverdianos que han encontrado nuevas oportunidades de crecimiento en sus carreras y saltar hacia nuevos elencos. Hasta el cierre de esta nota, son seis los jugadores con otro equipo luego de la cita planetaria, más uno que retorna a una liga top tras un préstamo.

Cambios de equipo

Solo uno de los 26 convocados por Bubista para la Copa del Mundo estaba inmerso dentro de las grandes ligas de Europa. Se trata del zaguero Logan Costa, del Villarreal de España, que no era titular. El campeonato que más aportaba nombres a Cabo Verde fue la Primera División de Portugal, con cuatro. Y la que sigue es la segunda categoría lusa, con tres. Precisamente Vozinha era uno de ellos, militando en el GD Chaves. Otros jugadores llegaron al torneo estando en ligas como la de Irlanda, Rusia, Chipre, Bulgaria, Hungría, Finlandia, Israel y Rumania.

El caboverdiano Jovane Cabral fichó en Gremio de Brasil. Lucas Uebel

Uno que dio un salto importante es Jovane Cabral. Puntero izquierdo de 28 años, dejó el Estrela Amadora portugués y fichó en Gremio de Porto Alegre, uno de los grandes del Brasileirao. Su vínculo es hasta diciembre de 2027. “Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando supe del interés, no lo pensé dos veces. Gremio es un club histórico que conozco hace mucho tiempo. Es un club que transmite confianza para cada jugador”, declaró Jovane, quien portará el dorsal 77.

Sidny Lopes Cabral, quien anotó el mejor gol del Mundial (a Argentina), partió de la Primeira Liga de Portugal hacia Turquía. Tras seis meses en el Benfica, fue vendido en 7 millones de euros al Trabzonspor, con un contrato hasta 2031. Tendrá como compañero a otro caboverdiano mundialista: Wagner Pina. Por su parte, el mediocampista Jamiro Monteiro cambió de equipo, pero se mantiene en la Eredivisie de Países Bajos. Se fue del PEC Zwolle y recaló en el NEC Nijmegen, firmando hasta 2028.

El defensa Diney Borges también tiene otro equipo, en el fútbol de Medio Oriente. Estaba en Al Bataeh de Emiratos Árabes y fichó en el Sharjah FC, de la misma liga emiratí. Por su parte, Willy Semedo encontró club. Estaba en condición de agente libre tras dejar el Omonia de Chipre y llegó al United FC de Emiratos Árabes. Mientras tanto, el delantero Dailon Livramento volvió al Hellas Verona de Italia, dueño de su pase, tras una cesión en el Casa Pia portugués.

Con el mercado de pases abierto, en distintas latitudes, es probable que la lista se incremente y que más futbolistas caboverdianos salten a otras competencias. En lo más próximo, uno de ellos (el más mediático) jugará en canchas chilenas.