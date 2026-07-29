El fichaje de Vozinha en Colo Colo ha producido revuelo, pero también ha derivado en fuertes críticas. Roberto Rojas, histórico exguardameta albo, abrió la corriente. “Es lamentable, no por Vozinha, sino por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club”, declaró el Cóndor a El Deportivo.

El exseleccionado chileno no es el único que se opone a la contratación del africano. Esteban Paredes, emblemático delantero del Cacique, también fustigó la decisión de la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa de fichar al guardameta que se transformó en uno de los nombres más atractivos en el Mundial que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá.

“El fichaje de Vozinha es más para la galería”: Esteban Paredes critica duramente la llegada del golero a Colo Colo

El actual técnico de Santiago Morning no ahorró en críticas. "Sabemos que Vozinha anduvo muy bien en el Mundial, tuvo muy buenas actuaciones, pero hoy día el arquero titular de Colo Colo es (Gabriel) Maureira, que es un chico que viene saliendo de la cantera. No sé si se lo consultaron al técnico. Pero si traen a Vozinha es para que juegue, no creo que venga a pasear”, expresó el goleador histórico del fútbol chileno, en una entrevista en la radio ADN.

Lo que más inquieta al Tanque es, precisamente, el efecto que el arribo de Vozinha puede provocar en la evolución de quien asumió el arco del Cacique ante la lesión de Fernando de Paul. "Es preocupante. Maureira es un chico que está iniciando su carrera, le queda mucho por delante y va muy bien encaminado. Puede ser vendible el día de mañana. Pero al traer a Vozinha, tapas a un chico que a mi parecer lo ha hecho muy bien”, enfatizó.

Vozinha, en el Mundial. (Foto: Xinhua) Xu Zijian

En ese contexto, Paredes lanza su dardo más potente. "La incorporación de Vozinha es más para la galería. No sé si hay un directorio en Colo Colo. Parece que hay, pero ya sabemos lo que ocurre dentro de la interna del club, que hoy día el mayor accionista es Aníbal Mosa. Si yo tuviera que elegir, me quedo con Maureira. Yo no hubiese traído a Vozinha”, insiste.

Efecto incierto

En la reflexión Paredes incluye la reticencia de Fernando Ortiz al arribo del africano. "Si el técnico no está muy convencido del fichaje, yo creo que Maureira seguirá siendo el arquero titular de Colo Colo. Pero claro, con Vozinha en el equipo, a Maureira se le acorta el rango de errores“, apunta.

Finalmente, repara en el incierto efecto que puede ejercer la presencia del africano sobre Maureira. “Tener a Vozinha de compañero le puede servir, como también lo puede perjudicar”, concluye.