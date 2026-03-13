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    A la espera de obtener la Licencia Pro: Esteban Paredes es anunciado como técnico de Santiago Morning

    El exgoleador nacional asumirá su primer desafío como entrenador principal de un equipo, comandando a los microbuseros en la Segunda División.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Esteban Paredes es el nuevo técnico de Santiago Morning en la Segunda División. pc

    Santiago Morning ya tiene técnico para enfrentar el torneo de la Segunda División en la temporada 2026. El exgoleador Esteban Paredes tomará el cargo de entrenador del cuadro microbusero.

    Así lo anunció el club de la V negra a través de sus redes sociales. “Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada”, indicaron en Instagram.

    El exfutbolista de Colo Colo estará acompañado de otro exgoleador, Leonardo Monje, como ayudante técnico. También aparece Hernán Torres, como preparador físico, y Cristian Limenza, como preparador de arqueros.

    Claro que hay un asunto pendiente que tiene que resolver Paredes en los próximos días. El técnico se encuentra realizando el curso necesario para obtener la Licencia Pro que le permite instalarse en el banco sin problemas.

    Cabe señalar que en la temporada 2025 Santiago Morning tuvo problemas por la presencia del en ese entonces gerente deportivo dando instrucciones sin tener la autorización para hacerlo.

    Por aquello fue denunciado por Cobreloa y Magallanes y el Tribunal de Disciplina de la ANFP acabó restándole seis puntos al Chago. No obstante, la Segunda Sala del Tribunal desestimó la denuncia, lo que evitó la pérdida de unidades.

    De vuelta en casa

    Cabe recordar que Esteban Paredes comenzó su carrera como futbolista en Santiago Morning y perteneció al club hasta que en 2009 fue comprado por Colo Colo.

    La verdad es que volver a casa, donde me inicié, pero desde una vereda distinta como director técnico, es algo que me sedujo mucho. Mi experiencia de años como director deportivo me ayudó a ver el fútbol desde otro ángulo. Es un proyecto muy hermoso; he visto a los cadetes en este tiempo y hay muy buenos jugadores. Queremos devolver al club al lugar que se merece con un cuerpo técnico de élite y, sobre todo, entregando un mensaje positivo a los jugadores”, señaló en una entrevista compartida en la página oficial de los microbuseros.

    Sobre la Licencia Pro, indicó que “Sé que se ha comentado que estoy regularizando mi tema con los estudios para sacar el título de director técnico. Sinceramente, es algo que no me mata ni me quema (...) Hoy estoy estudiando, asistiendo a clases constantemente en INAF, donde se han portado muy bien conmigo, me lo eh tomado con mucha calma y sigo aprendiendo para llegar al alto rendimiento con todas las herramientas”, apuntó.

    Hoy no tengo el título en mano, pero estoy estudiando y falta muy poco. Lo estoy regularizando para que no haya dudas cuando tenga mi Licencia Pro. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo estar tranquilo y enfocado en conseguirlo”, agregó más adelante.

    También abordó el paso de ser jugador a director técnico, remarcando que “si bien muchos crecieron viendo mis partidos y mis goles, hoy lo más importante son ellos: los jugadores. Como director técnico, mi labor es entregarles el mensaje y las herramientas necesarias para que se desarrollen en el campo de juego. En ese sentido, soy una persona muy humilde; los egos hay que dejarlos de lado. El protagonista es el jugador, no el técnico”.

    Ahora, Esteban Paredes y Santiago Morning deben alistarse para el que será su estreno en la Segunda División en 2026. Lo harán enfrentando en el estadio Municipal de La Pintana a Colchagua el domingo 22 de marzo desde las 18.00 horas.

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