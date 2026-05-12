SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    El Jardín de Olivia. Foto: Mega

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del lunes 11 de mayo de 2026

    Estos son los programas más vistos el lunes 11 de mayo, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. El Jardín de Olivia
    2. Dale Play
    3. Meganoticias Prime
    4. Aguas de Oro
    5. El Jardín de Olivia (Resumen)
    6. La Fiera
    7. Fiebre de Baile
    8. CHV Noticias Central
    9. 24 Horas Central
    10. Teletrece
    Rating 11 de mayo. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre marca un nuevo máximo histórico y se dispara 62% desde el piso que dejaron los aranceles de Trump

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste tras amenaza en uno de los baños del recinto

    Lo más leído

    1.
    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    3.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    4.
    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus
    Chile

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste tras amenaza en uno de los baños del recinto

    Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

    Cobre máximos histórico fuerte alza desde aranceles de Trump
    Negocios

    Cobre máximos histórico fuerte alza desde aranceles de Trump

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    Expertos ven al Imacec volver a terreno positivo en abril y prevén TPM en 4,5% por 11 meses más

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    El emotivo relato de Carlos Muñoz, padre de la jugadora de la Rojita femenina que selló el paso a Marruecos
    El Deportivo

    El emotivo relato de Carlos Muñoz, padre de la jugadora de la Rojita femenina que selló el paso a Marruecos

    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón

    El gallito que Lucas Assadi le ganó a Azul Azul: la millonaria cláusula que acordó el 10 para renovar con la U

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

    Teatro La Memoria: Montaje resignifica un clásico de Radrigán en la voz de dos mujeres

    De la música a la política: el lente de Val Palavecino llega al formato libro

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir
    Mundo

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir

    Nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no están seguros de si los intentos de asesinato contra Trump fueron reales

    Trump asegura que Cuba “está pidiendo ayuda” a EE.UU. y adelanta que ambos países “van a hablar”

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes
    Paula

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”