Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming. Foto referencial de archivo FIFA / @nzallwhites

Este viernes avanza la tercera fecha del Mundial 2026, donde Nueva Zelanda se mide contra Bélgica por el Grupo G.

La selección de Tim Payne viene de caer por 1-3 ante Egipto, mientras que el cuadro belga tuvo un último empate sin goles con Irán en la segunda jornada.

Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Bélgica

El partido de Nueva Zelanda contra Bélgica es este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, para este compromiso.

Dónde ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica

El partido de Nueva Zelanda contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.