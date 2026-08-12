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    PDI detiene a sujeto por tráfico de ketamina y fentanilo en San Antonio

    También mantenía municiones calibre 9 milímetros, configurándose además una infracción a la Ley de Control de Armas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) San Antonio, de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la detención de un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad, por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas, tras un procedimiento desarrollado en el sector Bellavista de la ciudad portuaria.

    El trabajo investigativo de la PDI, permitió establecer que dos domicilios del sector eran utilizados como focos de comercialización de droga, por lo que, una vez informado el Ministerio Público de la situación, se gestionaron las respectivas órdenes de entrada y registro.

    “La Brigada Antinarcóticos San Antonio, en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, el día de hoy, en horas de la madrugada, concretó una irrupción en dos domicilios en el sector de Bellavista, en la cual se detuvo a un sujeto de una ciudad chilena mayor de edad, a quien se le incautó más de medio kilo de droga”, explicó el comisario Rodrigo Guzmán Villegas, jefe subrogante de la unidad.

    El operativo permitió la incautación de 504 gramos de ketamina y tres ampollas de fentanilo de 2 ml cada una, además de balanzas digitales, dinero en efectivo, un teléfono celular y otras especies utilizadas, presumiblemente, para comercializar la droga.

    Asimismo, fueron encontradas cinco municiones calibre 9 milímetros, configurándose además una infracción a la Ley de Control de Armas.

    El detenido, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención.

    Más sobre:PolicialPDIDrogasFentaniloSan AntonioKetamina

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