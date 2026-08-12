“No son cifras aisladas”: Arrau destaca encuesta Cadem que muestra disminución en la percepción de delincuencia

La última entrega semanal de la encuesta Cadem incluyó un apartado dedicado a la seguridad y a la conducción del gobierno en esta materia. Los resultados fueron destacados por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien relevó las estadísticas de percepción respecto a la delincuencia.

La encuesta preguntó respecto a la percepción sobre la delincuencia en el país, teniendo como opciones de respuesta: ha aumentado, está igual y ha disminuido. Según los resultados, el 40% de los encuestados respondió que ha aumentado, el 45% que está igual y 13% que ha disminuido .

Pese a que la mayoría considera que ha aumentado, la cifra es menor a la misma encuesta realizada en 2024. Ese año, el 75% consideró que aumentaba -disminución de 35 puntos- y el 20% creía que estaba igual, mientras que el 3% planteaba que había disminuido.

Según las tendencias, la percepción de que la delincuencia va en aumento ha comenzado a caer, mientras que las respuestas respecto a una estabilización y disminución han ido en aumento.

Ante este escenario, el ministro Arrau afirmó que “ estas cifras no son aisladas , se suman a la disminución de homicidios respecto al año pasado en un 16%, una disminución de los secuestros informados por la Policía de Investigaciones de un 45%, el aumento de las incautaciones de droga de un 60%, la disminución de los ingresos irregulares a nuestro país de un o menos 86%”.

“La mejoría en esta encuesta de percepción sobre delincuencia va en el mismo camino”, agregó.

En esa línea, planteó que “nos queda un largo camino por delante, nos quedan muchas acciones que realizar y por eso el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha presentado la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la ACOT, que contempla una treintena de proyectos de ley y además acciones ejecutivas, gestión, apoyo a nuestras policías, de manera que este camino esté acompañado de la gestión y el apoyo necesario hacia las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

Otras cifras

El mismo comportamiento en las tendencias siguen las consultas respecto al nivel de violencia. En dos años, el índice respecto a que hay más violencia en los delitos, pasó de 89% al 54% en quienes consideraban que va en aumento y de 11% a 40% en quienes cree que es igual.