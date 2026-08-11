Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico. Foto: ATON.

Después de varios días sin precipitaciones, la Región Metropolitana volverá a recibir lluvia. Esto, por una baja segregada —una especie de “bolsa” de aire frío— que favorecerá la caída de agua en distintos sectores de la capital.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya muestra probabilidad de lluvia para los próximos días: específicamente, a partir del jueves 13 de agosto.

Sin embargo, meteorólogos como Lissette Aguilera, de Megatiempo, y Javier Hernández de Meteored anticipan que algo de agua podría comenzar a caer desde este martes 11 . Y es posible que se presenten varias instancias de lluvia en Santiago, al menos hasta el próximo fin de semana.

Esto es lo que dice el pronóstico sobre la baja segregada en la RM y sus efectos.

Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico. Foto: ATON.

Cuándo llueve en Santiago, según el tiempo

Desde este martes 11, la cordillera de la Región Metropolitana tendrá chubascos de nieve débiles, viento entre 40 y 60 km/h y rachas de hasta 70 km/h . Un panorama similar perdurará al menos hasta el viernes, según el pronóstico de Meteochile.

Mientras tanto, algo de lluvia podría aparecer en las zonas precordilleranas o incluso Santiago, pero de carácter muy débil.

Sin embargo, el plato “fuerte” de la semana sería durante la noche del jueves 13, con el comienzo de chubascos en absolutamente toda la región . Tanto esa jornada como la siguiente, viernes 14, el cielo se mantendrá cubierto y los chubascos podrían extenderse hasta finalizar el día.

Eso sí, hasta ahora, se cree que las acumulaciones de agua no serán tan importantes: se esperan entre 1 y 5 milímetros . Sin embargo, dado que se trata de un fenómeno “errático”, los meteorólogos han avisado que su comportamiento podría cambiar.

Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico. Foto: ATON.

Por otra parte, los modelos meteorológicos muestran señales de nuevas lluvias hacia el fin de semana . Según el meteorólogo Hernández, “un nuevo pulso de lluvia y nieve en la cordillera podría llegar desde el sábado 15 y prolongarse incluso hasta el domingo 16”.

De esta manera, se registrarían hasta cinco días de lluvia en esta semana en la RM.

Sin embargo, se trata de un pronóstico en desarrollo que podría sufrir modificaciones a medida que se acercan los días del evento.