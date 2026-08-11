¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18.

Finalizó la decimoctava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Unión La Calera.

La U, en tanto, venció a Palestino. La UC, por su parte, volvió al triunfo ante Cobresal. Las universidades son escoltas del Cacique.

Los resultados de la decimoctava fecha de la Liga de Primera

Universidad Católica 2-0 Cobresal

Huachipato 1-4 Everton

Coquimbo Unido 1-1 Deportes La Serena

Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción

O’Higgins 1-3 Deportes Limache

Unión La Calera 1-2 Colo Colo

Universidad de Chile 2-1 Palestino

Audax Italiano 2-2 Ñublense

Así quedó la tabla de la Liga de Primera