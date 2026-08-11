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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18

    La decimoctava jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Audax Italiano y Ñublense.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Finalizó la decimoctava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Unión La Calera.

    La U, en tanto, venció a Palestino. La UC, por su parte, volvió al triunfo ante Cobresal. Las universidades son escoltas del Cacique.

    Los resultados de la decimoctava fecha de la Liga de Primera

    Universidad Católica 2-0 Cobresal

    Huachipato 1-4 Everton

    Coquimbo Unido 1-1 Deportes La Serena

    Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción

    O’Higgins 1-3 Deportes Limache

    Unión La Calera 1-2 Colo Colo

    Universidad de Chile 2-1 Palestino

    Audax Italiano 2-2 Ñublense

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo18+2145
    2Universidad de Chile18+1133
    3Universidad Católica18+1430
    4Palestino18027
    5Everton18+626
    6Ñublense17+126
    7Coquimbo Unido17+325
    8Deportes Limache17+724
    9Huachipato18-424
    10Deportes Concepción18-323
    11O’Higgins18-623
    12Audax Italiano18-320
    13Deportes La Serena18-320
    14Universidad de Concepción17-1519
    15Cobresal18-817
    16Unión La Calera18-1913
    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraTorneo NacionalTabla de posicionesColo ColoLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad Católica

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