¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18
La decimoctava jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Audax Italiano y Ñublense.
Finalizó la decimoctava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Unión La Calera.
La U, en tanto, venció a Palestino. La UC, por su parte, volvió al triunfo ante Cobresal. Las universidades son escoltas del Cacique.
Los resultados de la decimoctava fecha de la Liga de Primera
Universidad Católica 2-0 Cobresal
Huachipato 1-4 Everton
Coquimbo Unido 1-1 Deportes La Serena
Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción
O’Higgins 1-3 Deportes Limache
Universidad de Chile 2-1 Palestino
Audax Italiano 2-2 Ñublense
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|18
|+21
|45
|2
|Universidad de Chile
|18
|+11
|33
|3
|Universidad Católica
|18
|+14
|30
|4
|Palestino
|18
|0
|27
|5
|Everton
|18
|+6
|26
|6
|Ñublense
|17
|+1
|26
|7
|Coquimbo Unido
|17
|+3
|25
|8
|Deportes Limache
|17
|+7
|24
|9
|Huachipato
|18
|-4
|24
|10
|Deportes Concepción
|18
|-3
|23
|11
|O’Higgins
|18
|-6
|23
|12
|Audax Italiano
|18
|-3
|20
|13
|Deportes La Serena
|18
|-3
|20
|14
|Universidad de Concepción
|17
|-15
|19
|15
|Cobresal
|18
|-8
|17
|16
|Unión La Calera
|18
|-19
|13
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