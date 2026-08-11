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    Política

    Raúl Soto: “En un tema tan importante como la seguridad, más que ser oposición tenemos que ser contribución y colaboración”

    El presidente del PPD dijo que si bien se van a "sumar de una manera constructiva" al debate por la agenda de seguridad del Ejecutivo, alertó que revisarán "el detalle" para "evitar que el gobierno pase 'gato por liebre', porque hay un escenario de desconfianza" después de la megarreforma.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    09-08-2026. RAÚL SOTO. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    No estuvo presente en la ceremonia de firma de la Reforma Constitucional Pro Seguridad que encabezó este lunes el Presidente José Antonio Kast, ya que en esos momentos los más altos representantes de la oposición se reunieron precisamente para “delinear las visiones de la oposición respecto de la megarreforma de seguridad”, según explicó el diputado y presidente del PPD, Raul Soto, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández.

    Mientras ustedes se reunían, el Presidente estampaba su rúbrica en la reforma.

    Sí. Agradecemos la invitación, tenemos la mejor disposición de poder colaborar en las materias legislativas de seguridad, pero evidentemente teníamos agendada con anticipación esta reunión de los presidentes de la oposición, que habitualmente es los lunes en la mañana, así que preferimos mantenerla y vamos a estar a la espera de que el proyecto ingrese para poder analizarlo en detalle.

    Tema obligado, entonces, fue la agenda de seguridad.

    Efectivamente. He manifestado que tenemos desde el PPD una predisposición positiva. Creo que en un tema tan importante para la ciudadanía como la seguridad, más que ser oposición tenemos que ser contribución y colaboración.

    O sea, ¿no se van a restar?

    No nos vamos a restar a entregar mayores condiciones de seguridad a los chilenos y chilenas. Muy por el contrario, nos vamos a sumar de una manera constructiva, con propuestas, mejorando los proyectos que plantea el Ejecutivo en el Congreso, pero también revisando el detalle y la letra de la ley para evitar que el gobierno pase ‘gato por liebre’, porque hay un escenario de desconfianza después de la tramitación de la megarreforma tributaria. Sabemos que hay una parte del gobierno que está muy tironeada por sectores de extrema derecha, especialmente de libertarios. Hay un riesgo de que quieran ir más allá de lo razonable en materia de seguridad, aprovechándose para dar una batalla cultural e ideológica que yo creo que no sería buena. (...) Es importante que se construya un acuerdo de Estado. Más que mandar esta megarreforma a través de proyectos al Congreso, o que recogen algunos que ya están siendo tramitados, esperaría que este impulso permita que el ministro Arrau y el Presidente Kast, y les hago un emplazamiento, a que llamen a un acuerdo nacional en materia de seguridad, que recoja lo que se venía construyendo en el gobierno anterior bajo el liderazgo de la exministra del Interior Carolina Tohá (...).

    ¿Va a actuar en bloque la oposición?

    Creo que van a existir diferencias. Es parte de lo que he planteado hoy. Hay que hacer el esfuerzo de coordinación (...), pero he pedido explícitamente que si tenemos posiciones distintas al interior de la oposición, se respeten.

    Más sobre:Desde la RedacciónRaúl SotoPPDAgenda de seguridadOposición

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