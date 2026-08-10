Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio? Foto referencial de archivo

Para este miércoles 12 de agosto se encuentra programa la publicación de los resultados del Subsidio Eléctrico, de acuerdo al calendario de plazos del beneficio.

Se trata de la entrega correspondiente a la quinta convocatoria que tuvo el programa, cuyos datos se podrán revisar en el sitio oficial subsidioelectrico.cl.

Quiénes reciben el Subsidio Eléctrico

El Subsidio Eléctrico llegará a las familias que postularon en el reciente llamado, que recibió solicitudes hasta el 5 de junio, y además cumplan con lo siguiente:

Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), o tener, al menos, una persona electrodependiente registrada.

Estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.

La próxima entrega del beneficio asignará un monto que se dividirá en 6 cuotas para complementar la cuenta de la electricidad desde julio a diciembre.

La cifra a facilitar por parte del subsidio dependerá de la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera: