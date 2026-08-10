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    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    Tony, el filme del canadiense Matt Johnson, gira en torno a un verano de los 70 en que el escritor y jefe de cocina era un engreído joven que experimentó una serie de experiencias transformadoras. Con Dominic Sessa en el rol principal y Antonio Banderas en la piel de su mentor, la cinta se acaba de estrenar entre altas expectativas en Estados Unidos y ha despertado entusiastas comentarios en la prensa especializada.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    Antes de publicar libros superventas y antes de viajar por el mundo y convertirse en un ícono de la televisión, ¿cómo era Anthony Bourdain? La película Tony, que acaba de llegar a los cines de Estados Unidos, intenta brindar una respuesta al nacimiento de una figura que cautivó a fanáticos y ajenos al mundo culinario.

    Dirigida y coescrita por el cineasta canadiense Matt Johnson, y respaldada por el estudio A24, la cinta gira en torno a un engreído joven de 19 años proveniente de Nueva Jersey durante el verano de 1975. Tras no haberse adjudicado una beca para escritura, Tony (Dominic Sessa) se desplaza hasta Provincetown, un pueblo costero de Massachusetts, siguiendo los pasos de su amor platónico, Nancy (Emilia Jones).

    Como no tiene una alternativa en caso de que ese plan salga mal, termina en la cocina de un restaurante de mariscos. El dueño, conocido simplemente como Chef (Antonio Banderas), le ofrece un trato: una hamaca en su terraza a cambio de que lave los platos. En ese lugar, donde conoce a un grupo de chicos liderado por el mujeriego Sal (Leo Woodall), pondrá a prueba su ego y ambición.

    Inspirado en los primeros capítulos de Confesiones de un chef, su clásico superventas del año 2000, el largometraje se acerca a su personaje sin un ánimo de reverencia. Matt Johnson, quien ha ganado elogios con las películas BlackBerry (2023) y Nirvanna the Band the Show the Movie (2025), ha admitido que no tenía mayor cercanía con Bourdain. Eso facilitó que la cinta adoptara un tono desenfadado y que optara por sintetizar su juventud en un período acotado de tiempo (en resumen, comprime tres veranos en uno).

    “Construimos toda la película en torno a esa idea central: todo el mundo tiene una idea de Anthony Bourdain. Pero, ¿por qué no intentamos comprender por qué es como es? Porque ambos (Dominic Sessa y él) creíamos, en realidad, que gran parte de nuestra personalidad y de quiénes somos se la debemos a nuestros modelos a seguir y a las personas a las que admiramos, para bien o para mal”, explicó el director a la revista GQ.

    Allí también detalló que fue selectivo al escoger su material de apoyo. “No vi todos sus programas de televisión, porque me interesaba menos su personaje adulto y mucho más lo que él decía sobre su propia vida. Y leí algunos libros realmente geniales (...) Me mudé a Provincetown y pensé: será mejor que me reúna con la gente que aún vive allí y que lo conoció. Y fue la combinación de eso, junto con el interés compartido de Dom (Sessa) y mío hacia este hombre que se forjó a sí mismo, lo que realmente sentó las bases de la película”, contó.

    Elogios y una estrella

    Tony ha despertado elogios en la prensa especializada. “Johnson mantiene un tono tan vivaz y desenfadado que no hace falta conocer a Bourdain para disfrutar de la película”, declaró Los Angeles Times, afirmando que “milagrosamente, es la comedia más conmovedora del año”.

    The New York Times se mostró encantado con que la cinta haya elegido un momento específico de la vida de Bourdain. De hecho, declaró que “el filme sería igual de placentero incluso si su protagonista fuera un completo desconocido”.

    “La historia es sencilla, pero al concentrarse en este fragmento crucial de una vida vibrante, Johnson logra captar algo más profundo y universal de lo que un enfoque más amplio podría haber permitido. En definitiva, esta cautivadora película quizás trate menos sobre el nacimiento de un chef que sobre la formación de un hombre”, celebró el mismo períódico.

    Seacia Pavao

    Esa misma particularidad generó cuestionamientos de la revista Rolling Stone, que sugirió que A24 podría haber optado por modificar “los nombres para proteger a los culpables y deshacerse de la carga, dado que Tony funciona mejor como una historia coming-of-age convincente y ligeramente excéntrica si, y sólo si, olvidas que el chico en pantalla se supone que es Anthony Bourdain”.

    “La combinación de la necesidad de Johnson de convertir la historia de un individuo en algo obstinadamente universal, con una deliberada falta de afecto por el sujeto, hace que uno se pregunte por qué se molestaron en hacerla”, argumentó el medio.

    “Esa apuesta, en general, da sus frutos. Johnson reconoce que, en esencia, se trata de una historia coming-of-age sobre una estrella en ascenso que está aprendiendo a liberarse de la carga de un futuro mejor del que jamás podría haber imaginado; un chico que descubre que nadie puede convertirse en quien pretende ser sin antes ser quien realmente es. Tony tiene dificultades para encontrar un final, pero en realidad no lo necesita; la verdadera diversión reside en abrir camino hacia lo desconocido”, expresó IndieWire.

    Seacia Pavao

    En tanto, Variety planteó que con esta cinta Dominic Sessa, quien saltó a la fama con Los que se quedan (2023), se convierte en una estrella. “Lo que necesita una estrella de cine (entre otras cualidades) es ira, y Sessa interpreta a Tony como un chico malo ansioso, locuaz y reprimido que está desahogando su tormento interior en el mundo real”, apuntó, junto con indicar que “Banderas ofrece una actuación fantástica, mostrándonos cómo Chef se convierte en el mentor de Tony al ser todo lo que él no es: tranquilo, contenido, entregado a la tarea, conectado con algo superior”.

    Tras debutar en algunas ciudades de Estados Unidos, el largometraje tendrá un estreno nacional el próximo 21 de agosto. Su lanzamiento en Latinoamérica aún no está confirmado.

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    Más sobre:CineLa Tercera PMTonyAnthony BourdainDominic SessaEmilia JonesAntonio BanderasDagmara DomińczykRich SommerLeo WoodallA24Matt JohnsonConfesiones de un ChefCine Culto

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