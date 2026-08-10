Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

Luego de la derrota parlamentaria que significó el despacho de la megarreforma impulsada por La Moneda, ahora la oposición busca alinearse ante la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast.

Así, los presidentes y secretarios general de las tiendas acudieron nuevamente este lunes hasta la sede del Partido Socialista (PS) para iniciar las primeras conversaciones en torno al nuevo eje de la actual administración.

La ACOT busca consagrar de manera expresa la seguridad pública como un deber del Estado en la Carta Magna. Entre otras iniciativas, contempla la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes a los grupos delictuales.

Entre las primeras medidas como fuerzas opositoras se decidió formar una mesa que incluya a partidos, parlamentarios y alcaldes, para generar propuestas sobre la materia y no desordenarse en la tramitación en el Congreso.

El secretario general del PS, Arturo Barrios dijo al respecto que “se va a constituir una comisión con diputados, con alcaldes y con expertos, desde el punto de vista de seguridad, ante la agenda que propone este gobierno”.

Con críticas

La mirada de la oposición ya se plantea crítica frente a la manera en que el Ejecutivo planea llevar a cabo la discusión.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que “este gobierno tomó una actitud desde el gobierno pasado de hacer de la seguridad y de cada evento doloroso para la ciudadanía un asunto de propaganda política”.

“Necesitamos seriedad en este debate, necesitamos contar con una información certera y clara de cuáles son los elementos que se van a presentar, pero también necesitamos que este gobierno entienda que la seguridad es un asunto de Estado, no de un gobierno de turno y para eso no basta simplemente con mayorías circunstanciales, sino que necesitamos tener un Estado fortalecido”, apuntó.

La dirigente además descartó que el progresismo tenga complejos con la seguridad. “Al contrario, sabemos que es la primera prioridad de la ciudadanía, pero para eso necesitamos normas que realmente ayuden a poder abordar esta temática y no sirvan simplemente para hacer un punto político”.

Desde la DC, su presidente, Álvaro Ortiz, criticó que al igual que en la megarreforma el Ejecutivo busque aprobar los proyectos con demasiada prisa. “No por hacer todo más rápido es sinónimo de éxito, nos gustaría saber cuántos son los recursos que se requieren para poder cumplir lo que ha planteado el gobierno, cuáles son los plazos y los objetivos”.

Con una postura menos dura, en Desde La Redacción de La Tercera, el diputado y líder del PPD, Raúl Soto, dijo sobre la ACOT: “Creo que en un tema tan importante para la ciudadanía como la seguridad, más que ser oposición, tenemos que ser contribución y colaboración”.

Eso sí, señaló que “revisando el detalle y la letra chica de la ley, para evitar también que el gobierno pase gato por liebre, porque hay un escenario de desconfianza después de la tramitación de la megarreforma tributaria”.