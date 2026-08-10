“Esperaba más del Presidente”: portazo de Kast a proyecto “Escucha su corazón” genera desazón en los libertarios

Desde su presentación, el proyecto “Escucha su corazón” se ha mantenido como un tema de debate latente al interior de la derecha. Esta mañana, el Presidente José Antonio Kast entró a la discusión.

En entrevista con T13 Radio, el Mandatario sostuvo: “Nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia: temas de economía, seguridad, social, que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión (...). En otros países, (escuchar) el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria. Es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia”.

Sus palabras generaron desazón en el Partido Nacional Libertario (PNL), el principal impulsor del proyecto.

El jefe de los diputados de ese partido, Cristóbal Urruticoechea planteó que “el presidente de está en su más legítimo derecho de avanzar en lo que él estime pertinente para reconstruir en algo lo que destruyó el gobierno del expresidente boric. Ahora, para nosotros, dentro de eso está la destrucción ideológica”.

Frente a las palabras del Presidente, Urruticoechea manifestó: “No bajaremos los brazos, vamos a seguir dando la lucha, la batalla, hasta levantar todo lo que derrumbó el gobierno del expresidente Gabriel Boric. No solamente en materia económica, sino en materia humana. Una nación crece y nace libre cuando lo más importante de todo puede vivir en paz, y ese es aquel ciudadano que merece vivir desde su concepción hasta su muerte natural”.

Por su parte, la diputada Paulina Muñoz, también libertaria, sostuvo: “Yo me pregunto cuándo es el tiempo de nosotros para poder poner encima de la mesa los temas valóricos. La defensa de la vida inocente no tiene tiempo. Yo esperaba más del Presidente, siendo él un hombre de fuertes principios y valores. Nadie le está pidiendo a él que apruebe o rechace el proyecto. Lo que le estamos pidiendo es que, así como hay espacio para tratar muchos temas que son importantes para Chile, el tema valórico también es importante”.

Tres diputadas republicanas también firmaron el proyecto: Chiara Barchiesi, Claudia Reyes y Catalina del Real. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas se había pronunciado sobre la postura de Kast.

Quien sí se refirió a las palabras de Kast fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “Coincido totalmente con el Presidente. Es un debate que se debe concentrar en el Congreso, sin que el gobierno ingrese a la discusión”, afirmó.

Además, aclaró: “Me preguntaron cómo votaría ese proyecto, y dije que con algunos cambios, a favor. Pero no es real que estemos empujando una agenda en esas materias. Por mi parte, estoy 100% concentrado en seguridad y en la reforma constitucional”.

Antes del portazo de Kast, la ministra de Salud, May Chomali, ya había dejado claro que para La Moneda no tiene sentido avanzar en el proyecto “Escucha su corazón”.

“El problema es que ella dijo que este debate no agrega nada. Se desautoriza a sí misma, a menos que sea abortista. Desde que el diputado Urruticoechea levantó esto, a nadie se le ocurre decir “eso es una mórula”, empezamos a hablar del niño. Es un triunfo cultural gigantesco", respondió la senadora Vanessa Kaiser, del PNL, en entrevista con La Tercera.

En esa mista instancia, la senadora hizo un llamado al gobierno a no descuidar su base de apoyo. “Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo”, planteó.