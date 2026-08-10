SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Esperaba más del Presidente”: portazo de Kast a proyecto “Escucha su corazón” genera desazón en los libertarios

    “No bajaremos los brazos, vamos a seguir dando la lucha hasta levantar todo lo que derrumbó el gobierno de Boric. No solamente en materia económica, sino en materia humana", enfatizó el diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de la bancada libertaria y principal impulsor del proyecto.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    2 JUNIO 2026 PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Desde su presentación, el proyecto “Escucha su corazón” se ha mantenido como un tema de debate latente al interior de la derecha. Esta mañana, el Presidente José Antonio Kast entró a la discusión.

    En entrevista con T13 Radio, el Mandatario sostuvo: “Nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia: temas de economía, seguridad, social, que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión (...). En otros países, (escuchar) el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria. Es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia”.

    Sus palabras generaron desazón en el Partido Nacional Libertario (PNL), el principal impulsor del proyecto.

    El jefe de los diputados de ese partido, Cristóbal Urruticoechea planteó que “el presidente de está en su más legítimo derecho de avanzar en lo que él estime pertinente para reconstruir en algo lo que destruyó el gobierno del expresidente boric. Ahora, para nosotros, dentro de eso está la destrucción ideológica”.

    Frente a las palabras del Presidente, Urruticoechea manifestó: “No bajaremos los brazos, vamos a seguir dando la lucha, la batalla, hasta levantar todo lo que derrumbó el gobierno del expresidente Gabriel Boric. No solamente en materia económica, sino en materia humana. Una nación crece y nace libre cuando lo más importante de todo puede vivir en paz, y ese es aquel ciudadano que merece vivir desde su concepción hasta su muerte natural”.

    Por su parte, la diputada Paulina Muñoz, también libertaria, sostuvo: “Yo me pregunto cuándo es el tiempo de nosotros para poder poner encima de la mesa los temas valóricos. La defensa de la vida inocente no tiene tiempo. Yo esperaba más del Presidente, siendo él un hombre de fuertes principios y valores. Nadie le está pidiendo a él que apruebe o rechace el proyecto. Lo que le estamos pidiendo es que, así como hay espacio para tratar muchos temas que son importantes para Chile, el tema valórico también es importante”.

    Tres diputadas republicanas también firmaron el proyecto: Chiara Barchiesi, Claudia Reyes y Catalina del Real. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas se había pronunciado sobre la postura de Kast.

    Quien sí se refirió a las palabras de Kast fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “Coincido totalmente con el Presidente. Es un debate que se debe concentrar en el Congreso, sin que el gobierno ingrese a la discusión”, afirmó.

    Además, aclaró: “Me preguntaron cómo votaría ese proyecto, y dije que con algunos cambios, a favor. Pero no es real que estemos empujando una agenda en esas materias. Por mi parte, estoy 100% concentrado en seguridad y en la reforma constitucional”.

    Antes del portazo de Kast, la ministra de Salud, May Chomali, ya había dejado claro que para La Moneda no tiene sentido avanzar en el proyecto “Escucha su corazón”.

    “El problema es que ella dijo que este debate no agrega nada. Se desautoriza a sí misma, a menos que sea abortista. Desde que el diputado Urruticoechea levantó esto, a nadie se le ocurre decir “eso es una mórula”, empezamos a hablar del niño. Es un triunfo cultural gigantesco", respondió la senadora Vanessa Kaiser, del PNL, en entrevista con La Tercera.

    En esa mista instancia, la senadora hizo un llamado al gobierno a no descuidar su base de apoyo. “Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo”, planteó.

    4 AGOSTO 2026 RETRATO A LA SENADORA VANESSA KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMEscucha su corazónPartido Nacional LibertarioPNL

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Lo más leído

    1.
    Oposición amenaza con iniciar estudio de acusación constitucional contra Steinert si no se constituye comisión investigadora

    Oposición amenaza con iniciar estudio de acusación constitucional contra Steinert si no se constituye comisión investigadora

    2.
    Cristián Vial asegura que reforma constitucional sobre seguridad tendrá los votos: “A fin de año podríamos tener ya consolidado esto”

    Cristián Vial asegura que reforma constitucional sobre seguridad tendrá los votos: “A fin de año podríamos tener ya consolidado esto”

    3.
    Muñoz destaca levantamiento de sanción de EE.UU.: “Valoro que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”

    Muñoz destaca levantamiento de sanción de EE.UU.: “Valoro que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”

    4.
    Exministro Muñoz recupera visa a Estados Unidos retirada por administración de Trump en medio de la polémica por el cable chino

    Exministro Muñoz recupera visa a Estados Unidos retirada por administración de Trump en medio de la polémica por el cable chino

    5.
    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado
    Chile

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York
    El Deportivo

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Una nueva baja para Daniel Garnero en la UC: Juan Francisco Rossel es operado por una lesión en la rodilla

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres