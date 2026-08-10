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    Política

    Cristián Vial asegura que reforma constitucional sobre seguridad tendrá los votos: “A fin de año podríamos tener ya consolidado esto”

    En cuanto a los plazos y la discusión, el exgeneral del Ejército y actual senador independiente con cupo republicano manifestó que ha visto "un liderazgo considerable" en su sector, "de todos los actores, especialmente de quienes son presidentes de comisiones, la misma presidente del Senado”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Cristián Vial, exgeneral del Ejército y actual senador independiente con cupo republicano, abordó esta jornada el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad que presentará esta jornada el Presidente José Antonio Kast.

    Consultado al respecto en Radio ADN, el parlamentario indicó que recibía “con mucho optimismo” el proyecto, ya que a su parecer “la señal que envía el gobierno en el rango constitucional, y asociarlo con la seguridad pública, es algo muy explícito, muy potente”.

    “Yo creo dejarlo así explicitado en el primer artículo de la Constitución es algo que no habíamos visto y es una señal de voluntad política distinta”, sostuvo.

    En esta línea, indicó, si bien es muy preliminar aún lo que se sabe en detalle del proyecto, “esto se va a ir asentando, seguramente en el debate legislativo se va a poder perfeccionar, pero lo importante es que va a habilitar las capacidades del Estado, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en apoyo de las policías, en ciertos casos, de seguridad interior”.

    Por otra parte, y consultado sobre cómo ve que se abra nuevamente una discusión constitucional, Vial manifestó que a su parecer, “la dimensión de lo que estamos hablando, el tema de seguridad, la crisis de seguridad que tenemos, amerita pensar en el rango constitucional”.

    Respecto a si lograrán o no tener los votos, indicó que lograrán alcanzar consenso, “porque Chile ya ha aprendido, no solamente el gobierno, el parlamento, sino la ciudadanía también, está consciente en que tenemos que poner todas las capacidades del Estado a disposición”.

    “Yo no veo en el Congreso del socialismo democrático al menos, sabemos que los comunistas y los frenteamplistas no van a estar de acuerdo, pero al socialismo democrático no veo posibilidad de estar fuera de esto, porque es una necesidad, es una obligación del Estado hacer frente y poder solucionar la crisis de seguridad que tenemos”, señaló.

    Asimismo, señaló que creen que se cumplirán los plazos para votarlo antes de fin de año.

    “He visto un liderazgo considerable en nuestro sector, de todos los actores, especialmente de quienes son presidentes de comisiones, la misma presidente del Senado”, señaló. “Soy optimista, creo que a fin de año podríamos tener ya encaminado y consolidado esto”.

    Más sobre:Políticareforma constitucionalSeguridadJosé Antonio KastPartido Republicano

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