Ministro Arrau responde a críticas de Tohá por agenda de seguridad: “No se han informado bien de todo lo que estamos haciendo”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió durante la mañana de este lunes la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el Gobierno, a la vez que descartó que se trate de una “mega reforma constitucional”.

Tras la firma del proyecto por parte del Presidente José Antonio Kast en La Moneda, es que Arrau respondió a los dichos de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó el énfasis que el gobierno está poniendo en la tramitación legislativa,

“Por supuesto que hay que poner énfasis en lo legislativo, pero lo que hemos hecho primero es la gestión”, apuntó Arrau, agregando que “lo primero que presentamos es un plan operativo, hace dos meses en el Congreso, que es lo que estamos implementando con buenos resultados gracias al esfuerzo de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, con reducción de homicidios, reducción de robos violentos, 15, 20% dependiendo de las cifras”.

Asimismo, el ministro señaló que “estamos haciendo gestión, cruces de bases de datos, inteligencia, estamos trabajando en eso. También con mucho apoyo político, cosa que no había antes, hacia nuestros uniformados, hacia las fuerzas de orden y seguridad, para que ya se sientan respaldados”.

“Quizás falta información, no se han informado bien de todo lo que estamos haciendo y de las cifras y de los objetivos que hay día a día en nuestro país”, agregó.

Descarta que se trate de una mega reforma constitucional

El ministro de Seguridad, también descartó que el proyecto corresponda a una mega reforma constitucional, apuntando que “no es una mega reforma constitucional como se plantean en esos procesos que hubo y que tanta inestabilidad trajeron a nuestro país e incertidumbre”.

Según añadió, “son cosas muy acotadas, no se refieren a una mega reforma constitucional, son cosas muy importantes pero acotadas dentro de nuestro ordenamiento constitucional que toca muchas cosas”.

Además, defendió el nuevo estado de excepción constitucional, detallando que “la gente se centra en esto de si están o no las Fuerzas Armadas pero lo relevante de un Estado de excepción constitucional es que entrega herramientas transitorias, excepcionales, respecto al ordenamiento constitucional”.

“¿Y cuáles son estas? La libertad de tránsito, de reunión y en este caso hay otras dos que son nuevas y que son tremendamente potentes. Uno, hacerse cargo de la interceptación de las telecomunicaciones y lo segundo, una incautación temprana de la propiedad de estos grupos de organización criminal y terrorista", agregó.

Finalmente según apuntó “se deja abierta la puerta a que puedan colaborar las Fuerzas Armadas en cuanto a operaciones, copamientos, a inteligencia, a ciertas habilidades y medios específicos que ellos tienen porque estas son operaciones muy acotadas”.