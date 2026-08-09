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    Agenda de seguridad de Kast: Tohá critica énfasis legislativo y advierte que prioridad debería estar en implementar medidas

    La exministra del Interior señaló que tener una agenda “robusta” y “buscar sacarla aceleradamente va a llevar toda la energía del Estado y autoridades al Parlamento, en lugar de tenerlo en la implementación, gestión, ampliar la dotación policial y de desarrollar una agenda nueva en los temas que faltan”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Agenda de seguridad de Kast: Tohá critica énfasis legislativo y advierte que prioridad debería estar en implementar medidas JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), abordó sus reparos y discrepancias en torno a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) anunciada el pasado miércoles por el presidente José Antonio Kast.

    “Yo creo que, en general, es una agenda que va a tener apoyo desde la oposición, que tiene, de alguna manera, también el vuelo de varios acuerdos que se lograron en la etapa anterior, pero va a tener puntos de debate. Uno de ellos va a ser esta reforma constitucional”, señaló en Estado Nacional de TVN.

    La extitular del Interior señaló que “el problema mayor de esta agenda es que pone el énfasis en hacer un gran esfuerzo legislativo cuando la prioridad hoy día debiera estar en otra parte”.

    En concreto, Tohá señaló que tener una agenda “robusta” y “buscar sacarla aceleradamente va a llevar toda la energía del Estado y autoridades al Parlamento, en lugar de tenerlo en la implementación, gestión, ampliar la dotación policial y de desarrollar una agenda nueva en los temas que faltan”.

    “Primero, en la ejecución del cambio enorme que se hizo en la etapa anterior, y que se requiere mucha energía para sacarlo adelante, no solo para cumplir con lo que la ley dice, sino para sacarle partido a esos nuevos poderes, facultades, coordinaciones, instancias que se generaron”, precisó la exsecretaria de Estado.

    “Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta. No se habla de la necesidad de ampliar nuestra dotación policial. Mientras no resolvamos eso, vamos a estar parchando por todos lados”, enfatizó.

    Según Toha, aún faltan temas que son claves en la agenda de seguridad y “que no se entiende porque no están mencionados, como inteligencia económica, infraestructura crítica, que podría, además, permitir una forma de incorporar a los militares sin necesidad de meterse con la Constitución”.

    En cuanto al debate legislativo, la exministra señaló que el gobierno “no le otorga valor a las opiniones distintas”, pues no han consultado con “ninguna bancada, ningún centro de estudios de orientación distinta al gobierno, ni al Comité de Expertos creado por el gobierno anterior”.

    Sobre la participación de las Fuerzas Armadas que se contempla para el nuevo estado de excepción constitucional anunciado por el gobierno, Tohá apuntó que no lo considera necesario llevarlo a la constitución, pues las FF.AA. tienen un entrenamiento distinto a las policías civiles.

    Reparos

    Dentro del paquete legislativo de más de 20 proyectos presentados en el marco de la ACOT, Tohá señaló que “la mayoría de esa agenda tiene acuerdo transversal y va a tener apoyo en el parlamento”.

    En ese sentido, valoró una serie de iniciativas como la que busca crear una agencia que se ocupe de los decomisos, la zona primaria de la frontera con trabajo interinstitucional de Aduanas y las policías, el aumento de flagrancia de 12 a 24 horas y la adaptación de la nueva institucionalidad de Gendarmería.

    Fallo del caso Gatica

    La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el pasado lunes la absolución del excarabinero, Claudio Crespo, de la investigación por las lesiones causadas a Gustavo Gatica en el marco de una manifestación durante el estallido social en 2019, resolución que Tohá “no les gusta y no comparte”.

    Asimismo, cuestionó las declaraciones de Kast valorando el fallo de la Corte.

    “Es muy complejo que una autoridad como el Presidente, ante un hecho como este que a todas vistas es doloroso, donde hay una persona que perdió la vista para siempre, donde claramente tuvimos una actuación policial que uno no desearía, salga a transformarlo en una cosas de la que tenemos que estar contentos”, cuestionó.

    Con todo, la extitular del Interior señaló que “ese fallo no se basa en la ley Nain-Retamal, se basa en los principios generales de la legítima defensa”.

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