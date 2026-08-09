Gobierno declara a la Región de Los Lagos zona afectada por catástrofe tras sucesivos sistemas frontales

Tras varias semanas marcadas por sistemas frontales, el Gobierno declaró a la Región de Los Lagos como zona afectada por catástrofe, medida que permitirá utilizar herramientas extraordinarias para responder a los daños registrados en las comunas más afectadas.

La decisión fue formalizada a través del Decreto Supremo N°122 del Ministerio del Interior, ya publicado en el Diario Oficial, y extiende a Los Lagos una declaratoria que anteriormente comprendía a Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

De esta manera, Los Lagos se suma a otras 10 regiones bajo esta condición, luego de que los antecedentes técnicos y los levantamientos en terreno evidenciaran que las afectaciones provocadas por los eventos meteorológicos se han prolongado y alcanzado distintos puntos de la región.

Gobierno declara a Los Lagos zona afectada por catástrofe tras sucesivos sistemas frontales. Imagen referencial. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El delegado presidencial regional, Cristian Palma, explicó que la determinación permitirá movilizar “recursos de emergencia exclusivamente para las comunas que se hayan visto afectadas directamente por la sucesión de estos sistemas frontales de las últimas semanas”.

Recursos estarán focalizados en comunas afectadas

Palma enfatizó que la declaratoria no significa que todas las comunas de Los Lagos recibirán automáticamente recursos adicionales, sino que habilita mecanismos extraordinarios para aquellos territorios donde exista una afectación acreditada.

“Quiero ser muy claro, seguimos en un escenario de estrechez fiscal”, afirmó.

Según explicó la autoridad, la medida también permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales nuevos episodios meteorológicos.

“Nos permite adelantarnos de manera preventiva ante los posibles eventos que debemos enfrentar en materia meteorológica, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta, de manera de poder abordar con rapidez las consecuencias que se puedan producir en las comunas o localidades que se vean directamente afectadas”, agregó.

Como ejemplo de la focalización de las ayudas, el Gobierno destacó la decisión adoptada previamente por el Ministerio de Agricultura, que declaró Emergencia Agrícola en San Pablo, Purranque y Osorno debido a las afectaciones sufridas por productores a raíz de anegamientos e inundaciones.