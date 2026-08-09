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    Por riesgos en la vía terrestre: se trabajará de forma aérea la búsqueda del excursionista en cerro Panul

    Según detalló la mayor Jennifer Muñoz de Carabineros, “es sumamente riesgoso para los equipos de rescate llegar vía terrestre" por peligros de desprendimiento de rocas y formaciones de avalanchas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Por riesgos en la vía terrestre: se trabajará de forma aérea la búsqueda del excursionista en cerro Panul

    A casi una semana desde la desaparición de Jonnatan Hio Hio en el cerro Panul de la comuna La Florida, los equipos especializados concentrarán su trabajo en la vía aérea para avanzar en su ubicación durante este domingo.

    El joven colombiano de 32 años permanece perdido desde el lunes 3 de agosto, tras un recorrido por diferentes cumbres de la Región Metropolitana donde adquirió una lesión en el descenso.

    El excursionista logró informar su situación mediante un audio a uno de sus cercanos, donde pudo entregar antecedentes sobre el sector donde se encontraba. Eso último dio pie a una denuncia por presunta desgracia, que significó el inicio del operativo de búsqueda.

    Los procedimientos para localizarlo han involucrado a Senapred, Socorro Andino, la Municipalidad de La Florida, SAR Chile, al Ejército y a Carabineros.

    Durante este domingo, en el sexto día de búsqueda, se mantiene la triangulación para los operativos, pero ya se descartaron puntos. Se hará una redistribución de recursos debido al riesgo que implica la vía terrestre en ciertos puntos de interés, conforme a una reunión técnica que sostuvieron los equipos especializados.

    “Estamos hablando de 3.300 metros de altitud, entonces hay una cantidad de nieve que es importante, entre 3, 4 metros, hay muy bajas temperaturas, bajo cero, entonces es un peligro”, explicó la mayor Jennifer Muñoz de Carabineros.

    Así, la uniformada afirmó que “es sumamente riesgoso para los equipos de rescate llegar vía terrestre, por lo cual se hace esta redistribución de los recursos y vamos a comenzar, conforme la meteorología, a trabajar vía aérea, con dron y con la Prefectura Aérea”.

    El sobrevuelo se hará con la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, en conjunto con el Ejército de Chile, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y el Cuerpo de Socorro Andino.

    Muñoz detalló que los recursos para esta jornada “son muy técnicos, porque puede haber cierto riesgo de avalancha, de desprendimiento de roca, entonces es complicado el escenario, por lo cual la gente que se va a convocar es muy específica, técnica y se va a hacer un trabajo vía aérea”.

    En este sentido, la mayor llamó a evitar el ingreso al área por parte de voluntarios sin preparación: “por favor, no se sigan exponiendo. Ayer ya tuvimos que bajar a dos personas que se habían extraviado. Eso obviamente desvirtuó un poco nuestro foco, que es Jonnatan”.

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    Más sobre:Cerro PanulLa FloridaDesaparecidoJonnatan Hio Hio

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