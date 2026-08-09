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    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    Los procedimientos se realizaron en la comuna de Vitacura, donde fueron detenidos ocho conductores que circulaban a velocidades de entre 160 y 184 km/h. Uno de ellos se encontraba bajo la influencia del alcohol.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    Carabineros detuvo a ocho conductores por conducción temeraria durante una fiscalización realizada este sábado en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

    El procedimiento fue desarrollado por personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, en el marco de un servicio extraordinario de fiscalización y control de velocidad destinado a detectar este tipo de conductas en las principales autopistas de la Región Metropolitana.

    Según los antecedentes entregados, el despliegue contempló la distribución de personal en distintos puntos para realizar labores de detección, seguimiento, fiscalización e interceptación de los vehículos.

    El mayor Nicolás Silva Sepúlveda, comisario de la 32ª Comisaría del Tránsito, señaló que durante el operativo “se logró la detención de ocho conductores, quienes lo hacían sobre 160 kilómetros por hora”.

    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    “La máxima velocidad registrada fue de 184 kilómetros por hora, y un conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol”, agregó.

    Entre los vehículos fiscalizados se encontraba un Volkswagen Golf GTI, detectado a 184 km/h; un Audi S4, a 175 km/h; un BMW Z3, a 173 km/h; un Peugeot Partner, a 162 km/h; un Nissan X-Trail y un Volvo XC90, ambos a 161 km/h; además de un Mercedes-Benz E500 y una camioneta SsangYong Musso, ambos a 160 km/h.

    Los procedimientos finalizaron en el kilómetro 7,5 de la Costanera Norte, en dirección poniente, donde se efectuó la fiscalización y detención de los respectivos conductores.

    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    Uno de los detenidos se encontraba bajo la influencia del alcohol, por lo que también fue detenido por ese hecho.

    Todos los imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y pasarán a primer control de detención este domingo.

    Más sobre:PolicialCostanera NorteCarabinerosDetenidosAutosExceso de VelocidadVitacuraRegión Metropolitana

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