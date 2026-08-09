Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Borussia Dortmund en TV y streaming. Foto referencial de archivo arsenal.com

Este domingo el Arsenal recibe la visita de Borussia Dortmund, en el marco de la final de la Emirates Cup.

Los ingleses se miden con el cuadro alemán en un duelo amistoso para prepararse ante la próxima temporada.

Cuándo juega Arsenal vs. Borussia Dortmund

El partido del Arsenal contra Borussia Dortmund es este domingo 9 de agosto a las 9:00 horas de la mañana en Chile.

Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Borussia Dortmund

El partido del Arsenal contra Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.