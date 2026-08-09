SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Los Gunners reciben a su rival en Inglaterra en el marco de la pretemporada.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Borussia Dortmund en TV y streaming. Foto referencial de archivo arsenal.com

    Este domingo el Arsenal recibe la visita de Borussia Dortmund, en el marco de la final de la Emirates Cup.

    Los ingleses se miden con el cuadro alemán en un duelo amistoso para prepararse ante la próxima temporada.

    Cuándo juega Arsenal vs. Borussia Dortmund

    El partido del Arsenal contra Borussia Dortmund es este domingo 9 de agosto a las 9:00 horas de la mañana en Chile.

    Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

    Dónde ver a Arsenal vs. Borussia Dortmund

    El partido del Arsenal contra Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolAmistosoArsenalBorussia DortmundArsenal vs Borussia DortmundArsenal - Borussia DortmundEmirates CupDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    3.
    Meteorología emite aviso por vientos entre Coquimbo y Los Lagos: rachas podrían alcanzar los 90 km/h

    Meteorología emite aviso por vientos entre Coquimbo y Los Lagos: rachas podrían alcanzar los 90 km/h

    4.
    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres