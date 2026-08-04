Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto
Revisa la lista de convenios disponibles en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.
Cada mes se renuevan los descuentos en bencina que ofrecen las estaciones de servicio y gracias a los que se puede acceder a descuentos en pesos por litro de combustible.
Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.
Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.
Descuentos en Copec
- Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
- Santander Consumer: $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al e-mail.
- Banco BCI: 7% de cashback de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope diario de $7.000.
- Rutpay: $100 de descuento por litro los martes escaneando el código QR desde la aplicación Rutpay de BancoEstado.
- Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
- Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la tarjeta asociada a la app Copec.
- Tenpo: desde $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. El cashback tiene tope de $4.000 Tenpesos y considera máximo 2 compras realizadas al mes.
- Caja Los Andes: $15 de descuento por litro todos los días pagando con la app Copec utilizando un cupón generado al ingresar en la web de Caja Los Andes.
- Bice: $100 de descuento los domingo pagando con Tarjeta de Crédito Bice Limitless asociada a la aplicación Copec.
- Itaú: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.
- Jumbo Prime: $100 de descuento por litro los lunes ingresando el código enviado por Jumbo Prime.
- Automóvil Club: $50 de descuento por litro los miércoles para socios conductores con el RUT.
- Coopeuch: $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con Tarjeta de Débito y Prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con Tarjeta de Crédito Coopeuch.
- Mach: descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank Crédito a través de la app Copec.
- App Copec: los domingo se permite activar un cupón de $100 de descuento mediante la aplicación. Una vez activado será válido por 7 días.
- Copec Pay: $10 de descuento por litro todos los días pagando con cuenta digital desde la app Copec.
Descuentos en Shell
- Mercado Pago: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.
- Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.
- Banco de Chile: $100 de descuento por litro los miércoles pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile mediante la App Shell, con tope de una carga diaria de 70 litros y dos cargas mensuales.
- App Shell: $50 de descuento en diésel los jueves con el código DIESEL50 en la aplicación, válido para una carga diaria de máximo 70 litros.
- Scotiabank: hasta $200 por litro de combustible los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Visa Scotiabank a través de la app, con tope de 40 litros en una carga diaria y dos cargas mensuales.
- Tenpo: hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes a través de la app, con máximo $4.000 por una carga diaria y dos cargas mensuales.
- Banco Bice: descuento de $100 por litro cada domingo pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.
- Banco Security: $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.
- Cumpleaños: los usuarios de la app pueden recibir un descuento de $50 por litro durante el mes de su cumpleaños con cualquier medio de pago. El tope es de una carga de máximo 70 litros.
Descuentos en Aramco
- Consorcio: descuento de $150 por litro los lunes pagando con Banco Consorcio mediante la app Aramco Estaciones. El tope por titular al mes es de $10.000.
- Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago, o digital mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $5.000 al mes.
- Banco Ripley: los miércoles se ofrece un descuento usando tarjeta de crédito o débito Banco Ripley física, a través de la app Aramco Estaciones, con $100 para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold, con tope de $8.000 al mes.
- ABC: los jueves se ofrece un descuento de $150 pagando con tarjeta de crédito ABC Visa o con la app Aramco Estaciones. El tope es de $10.000 al mes por titular.
- Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
- SBPay: todos los sábados se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay física o $150 de descuento por litro si se utiliza la aplicación Aramco Estaciones. Para clientes prime el beneficio también aplica los viernes, sábado y domingo. El tope es de $10.000 por titular al mes.
- Spin: $150 por litro de descuento cada domingo pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o a través de la app Aramco en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes por titular.
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