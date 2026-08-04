Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

Los descuentos que permiten ahorrar en bencina durante agosto. Foto referencial de archivo

Cada mes se renuevan los descuentos en bencina que ofrecen las estaciones de servicio y gracias a los que se puede acceder a descuentos en pesos por litro de combustible.

Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.

Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.

Descuentos en Copec

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Santander Consumer : $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al e-mail .

Banco BCI : 7% de cashback de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope diario de $7.000.

Rutpay : $100 de descuento por litro los martes escaneando el código QR desde la aplicación Rutpay de BancoEstado.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Cencosud Scotiabank Mastercard : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la tarjeta asociada a la app Copec.

Tenpo : desde $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. El cashback tiene tope de $4.000 Tenpesos y considera máximo 2 compras realizadas al mes.

Caja Los Andes : $15 de descuento por litro todos los días pagando con la app Copec utilizando un cupón generado al ingresar en la web de Caja Los Andes.

Bice : $100 de descuento los domingo pagando con Tarjeta de Crédito Bice Limitless asociada a la aplicación Copec.

Itaú : $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.

Jumbo Prime : $100 de descuento por litro los lunes ingresando el código enviado por Jumbo Prime.

Automóvil Club : $50 de descuento por litro los miércoles para socios conductores con el RUT.

Coopeuch : $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con Tarjeta de Débito y Prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con Tarjeta de Crédito Coopeuch.

Mach : descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank Crédito a través de la app Copec.

App Copec : los domingo se permite activar un cupón de $100 de descuento mediante la aplicación. Una vez activado será válido por 7 días.

Copec Pay: $10 de descuento por litro todos los días pagando con cuenta digital desde la app Copec.

Descuentos en Shell

Mercado Pago : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.

Tarjeta Lider Bci : $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Banco de Chile : $100 de descuento por litro los miércoles pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile mediante la App Shell, con tope de una carga diaria de 70 litros y dos cargas mensuales.

App Shell : $50 de descuento en diésel los jueves con el código DIESEL50 en la aplicación, válido para una carga diaria de máximo 70 litros.

Scotiabank : hasta $200 por litro de combustible los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Visa Scotiabank a través de la app, con tope de 40 litros en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Tenpo : hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes a través de la app, con máximo $4.000 por una carga diaria y dos cargas mensuales.

Banco Bice : descuento de $100 por litro cada domingo pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Cumpleaños: los usuarios de la app pueden recibir un descuento de $50 por litro durante el mes de su cumpleaños con cualquier medio de pago. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en Aramco