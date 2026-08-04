La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

Nicolás Khamis, chileno de origen palestino que el 28 de julio pasado fue deportado por Israel, luego que las autoridades del Servicio Nacional de Migración de ese país le negaran el ingreso por motivos de seguridad, denunció un trato arbitrario y condiciones degradantes tras ser interrogado en Tel Aviv.

El 27 de julio, Khamis -de 32 años-, viajó de Amsterdam hasta Tel Aviv para luego dirigirse a la ciudad de Beit Jala en Cisjordania con el fin de recorrer la tierra de sus familiares y pasar ahí sus vacaciones. No era la primera vez que viajaba hasta Medio Oriente y en esta ocasión contaba con la visa obligatoria y una carta de invitación de un abogado israelí.

Una vez que llegó al aeropuerto de Ben-Gurion registró su pasaporte por una máquina que imprimió su visa, que le indicó que podía permanecer en el país por tres meses. Posteriormente, pasó por una caseta de control. “Cuando me toca mi turno, la oficial a cargo me pregunta a qué vengo, le digo que turismo y al ver mi pasaporte escaneando, inmediatamente me manda hacia una sala de espera, a la que he ido en otras oportunidades, y me dice que tengo que esperar porque me van a hacer unas preguntas”, cuenta en conversación con La Tercera desde Amsterdam.

“Me mandan a esta sala. Pensaba que era muy poco probable que me negaran el ingreso -a pesar de que es una práctica común con chilenos o en general con personas de origen palestino- porque contaba con esta invitación del abogado, tenía la visa aprobada de antes, tenía mi pasaje de vuelta a Chile. Y empiezan con las típicas preguntas de las razones de mi visita, si ya había estado antes, el nombre de mi abuelo, mi religión. Después me mandan a esperar de nuevo a la misma sala”, añade.

Khamis señala que en esa sala de espera había más personas, como una ciudadana brasileña cuyo yerno era un palestino que vivía en Jerusalén. Posteriormente, le hicieron más preguntas. “Nuevamente me preguntan el nombre de mi abuelo, el nombre de mi papá, la religión de mi abuelo, dónde había nacido mi abuelo. Me preguntan qué otros países árabes conozco. Dentro de esos menciono Siria, nación a la que viajé en 2010, y me empieza a preguntar dónde había estado, a quién había conocido. Después me pregunta sobre mi opinión del 7 de octubre (de 2023, día del ataque de Hamás contra Israel). Le respondí y le dije que, independientemente de lo que haya pasado ese día, creo que después la respuesta fue desproporcionada y que creía que a nadie le conviene la guerra, que ojalá que se solucione, que haya paz para todos. Después me pregunta si sé quién cometió lo del 7 de octubre. Yo le dije que Hamás, y me preguntó si sabía quién era Hamas. Después de eso, por primera vez, me pidieron mi teléfono”, indica.

📄 DECLARACIÓN PÚBLICA



La Embajada del Estado de Palestina ante la República de Chile comparte el siguiente comunicado oficial respecto a la reciente prohibición de ingreso impuesta por las autoridades israelíes al ciudadano chileno José Nicolás Khamis Thomas.



Expresamos… pic.twitter.com/ErZQq7DOU9 — Embajada del Estado de Palestina en Chile (@embpalestinacl) August 4, 2026

Khamis cuenta que luego de revisar los números de teléfono con el código de Israel, la oficial le consultó por las redes sociales que utiliza y fue asi como comenzó a revisar su perfil de Instagram. “Se mete a los archivos de mis historias. El archivo más reciente era una foto que yo había sacado en un balcón en Madrid de una bandera palestina, y me cuestiona por qué tenía esa foto. Y le respondo que mi origen es de acá. Entonces simpatizo con Palestina. Me pareció bonita la foto. Y después había un video de un palestino que preguntaba si Israel reconoció el genocidio armenio, cuándo va a reconocer el genocidio palestino. Y ahí cada vez se fue poniendo peor. Después, yo había subido una foto de una lata de cerveza como del club Palestino. Después vio una foto de un afiche de un bingo de la Unión de Beneficencia Árabe. Después de todo eso, me mandó de nuevo a la sala de espera”, explica.

Luego, lo hacieron pasar a otra oficina, donde se encontraba otro oficial que le dijo: “No puede entrar a Israel”. Y cuando Khamis preguntó los motivos le señalaron que por seguridad y le pasaron una declaración que no firmó.

Ante esto, la Embajada de Israel en Chile señaló en X que “amparado en la legislación vigente, el Servicio Nacional de Migración ha negado el ingreso a territorio israelí al ciudadano chileno José Nicolás Khamis Thomas”. “Israel, como cualquier país del mundo, tiene el derecho soberano de decidir sobre el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros, de manera de prevenir actos de carácter injerencista, provocativo o que afecten la seguridad nacional”, añadió.

La Embajada de Israel en Chile informa que el pasado martes 28 de julio, amparado en la legislación vigente, el Servicio Nacional de Migración ha negado el ingreso a territorio israelí al ciudadano chileno José Nicolás Khamis Thomas.

Israel, como a cualquier país del mundo, tiene… — פלג לוי - Peleg Lewi 🌿 (@peleg_lewi) August 1, 2026

Por su parte, la embajada de Palestina en Chile indicó en un comunicado que “manifiesta su profunda preocupación por la prohibición de ingreso impuesta por las autoridades israelíes al ciudadano chileno José Nicolás Khamis Thomas, quien se dirigía al Estado de Palestina”.

“Este caso se enmarca en una práctica sistemática que afecta a ciudadanos chilenos de origen árabe en general, y palestinos en particular, quienes al intentar visitar Palestina son sometidos a prohibiciones de ingreso, interrogatorios, tratos vejatorios y situaciones humillantes en pasos fronterizos controlados por Israel”, añadió.

Tras prohibirle la entrada, Khamis debió esperar hasta que saliera su vuelo de vuelta a Amsterdam. En total, desde que llegó a Ben-Gurion hasta que abandonó el país pasaron 35 horas, tiempo en el que denunció malas condiciones, como la comida helada, sin poder dormir, entre otras.

Durante el tiempo que estuvo en el aeropuerto recibió la visita del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y su equipo consular. “Cada uno es libre de dejar entrar a quien quiera, pero el tema es que hay una ocupación si quiero ir al lugar donde nació mi abuelo, que está en el territorio que es internacionalmente reconocido como palestino. No son los palestinos quienes me dejan entrar, es Israel”, concluye.