El trayecto diario en la red subterránea de la capital tiene una nueva compañía. La Tercera y Metro de Santiago acaban de sellar una alianza que busca transformar el tiempo de traslado en una oportunidad directa para acceder a la información.

La mecánica de esta iniciativa es simple, directa y apela a la rutina digital de los pasajeros que transitan por la red.

En diversas estaciones y al interior de los vagones, los usuarios encontrarán códigos QR dispuestos para ser leídos con la cámara de cualquier teléfono inteligente. Al escanearlos, se habilita un beneficio exclusivo: 30 minutos de navegación gratuita por todo el contenido disponible en el sitio web de La Tercera .

Bajo la premisa de “Escanea / Ingresa / Lee”, el proyecto La Tercera Estación apunta a darle un valor agregado al tiempo que toma moverse por la ciudad.

Aprovechar el tiempo

Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

“Este acuerdo con Metro de Santiago responde a nuestra misión central de acercar el buen periodismo a la cotidianidad de las personas ”, explica José Luis Santa María, director de La Tercera. “Sabemos que el tiempo de traslado es clave en la rutina de los capitalinos . Al disponer de estos códigos QR en vagones y estaciones, transformamos esos minutos de viaje en un espacio valioso para la información y el análisis ”, añade.

Según Santa María, la integración fluida entre el espacio físico urbano y las plataformas digitales define parte del desarrollo actual de los medios. “Nosotros queremos estar exactamente ahí, acompañando a los usuarios en su trayecto. Con esta iniciativa eliminamos barreras de acceso y ofrecemos nuestro contenido íntegro durante media hora de forma totalmente gratuita. Es una invitación directa a informarse con rigurosidad, entender el entorno y conectar con las historias que marcan pauta mientras la ciudad se mueve ”.

“Nuestro objetivo es que el pasajero que viaja por la red de Metro encuentre una pauta viva y sustanciosa. Capturar la atención del lector en tránsito exige agilidad pero también un fondo real. Queremos que esos 30 minutos de navegación sirvan para sumergirse en nuestras crónicas de investigación, descubrir nuestros golpes noticiosos o comprender los matices de la política y la economía antes de empezar el día “, añade Gloria Faúndez, editora general de La Tercera.

“Si el usuario nos entrega su tiempo de viaje, nuestra obligación es devolverle un buen periodismo”, agrega.

El recorrido habitual se convierte así en un espacio para revisar la actualidad, leer reportajes o seguir el pulso de las noticias en tiempo real, conectando el flujo de pasajeros con el buen periodismo, los golpes noticiosos, las columnas de opinión que marcan pauta y, por supuesto, las historias que explican el mundo en que vivimos.