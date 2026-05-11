Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

Google está cambiando, y no necesariamente para mejor.

En los últimos meses, encontrar resultados relevantes se ha vuelto más difícil . Entre los resúmenes generados por IA y ajustes en el algoritmo que priorizan fuentes menos confiables, la experiencia de búsqueda empieza a sentirse inconsistente. Por eso, editores y medios digitales ya estamos viendo el impacto.

A comienzos de año, Google implementó una de sus habituales “actualizaciones principales” . La compañía de Mountain View realiza decenas de ajustes anuales, pero estas revisiones más amplias suelen redefinir cómo se clasifican y distribuyen los resultados.

Esta vez, el efecto ha sido evidente: caídas relevantes en tráfico y visibilidad , incluso en contenidos que históricamente funcionaban bien.

Los AI Overviews son el eje de esta transformación

Parte de este cambio se atribuye a lo que algunos en la industria ya denominan “Google Zero”, un escenario donde los usuarios obtienen respuestas directamente en la página de resultados, sin necesidad de hacer clic.

Una respuesta generada por IA que aparece en la parte superior de las búsquedas de Google

Los AI Overviews son el eje de esta transformación. Al sintetizar información de múltiples fuentes en un solo bloque, reducen la necesidad de visitar los sitios originales que reportaron esa información. En la práctica, Google captura tanto la atención como el crédito .

El problema es doble. Por un lado, el modelo erosiona el tráfico hacia los medios . Por otro, no siempre es confiable para el lector. Diversos estudios han mostrado que estos resúmenes pueden incluir errores o referencias imprecisas, especialmente cuando agregan contenido de fuentes poco verificadas o derechamente no profesionales.

La búsqueda se está convirtiendo en destino y no en punto de partida

Google lleva años avanzando en esta dirección, pero el punto de inflexión llegó recientemente con “fuentes preferidas”. Y aunque es difícil anticipar cómo evolucionarán las próximas actualizaciones, el cambio estructural ya está en marcha: la búsqueda se está convirtiendo en destino , y no en el habitual punto de partida.

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

Si estás acá, probablemente valoras el buen periodismo, los golpes noticiosos, las columnas de opinión que marcan pauta y, por supuesto, las historias que explican el mundo en que vivimos.

Para que no te pierdas nada de lo que hacemos y Google entienda de una buena vez qué es lo que realmente quieres leer, te voy a explicar cómo configurar La Tercera como tu fuente preferida .

Es un proceso súper rápido, no toma más de un minuto y nos ayuda un montón a seguir entregándote el mejor contenido de política y negocios, además de entretención, deportes y tendencias (aunque también funciona con otros sitios que ya conoces y en los que confías).

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

Para configurar La Tercera como tu fuente preferida, haz clic en este enlace y marca la casilla de la derecha para que aparezca con prioridad en tus búsquedas de Google.

Otras formas de seguir a La Tercera en Google

También puedes establecer una fuente preferida desde tus búsquedas de Google. Cuando veas el módulo de “Noticias destacadas” en los resultados de búsqueda, haz clic en el ícono de estrella a la derecha. Pon a La Tercera como fuente favorita, marca la casilla y actualiza la página para ver los cambios.

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

Si usas la aplicación de Google (la de la G de colores) o abres una nueva pestaña en Chrome desde tu teléfono, estás usando Google Discover.

Aquí te explico cómo entrenarlo:

Abre la app de Google o una nueva pestaña en Chrome en tu celular. Desliza hacia abajo por tu feed de noticias hasta que encuentres cualquier artículo de latercera.com. Toca el ícono de los tres puntos verticales (⋮) que aparece en la esquina inferior derecha de la tarjeta de la noticia. En el menú que se despliega, presiona “Seguir” (Follow) o selecciona el ícono del corazón. En algunas versiones, puedes elegir la opción “Mostrar más de La Tercera”.

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

Dato de la casa: si alguna vez ves un sitio en tu feed que de verdad no soportas, puedes usar ese mismo menú de tres puntos para elegir “No mostrar contenido de [sitio]”. Limpiar la maleza es igual de importante que regar las buenas historias .

Ahora, si eres de los que prefiere usar la aplicación dedicada de Google Noticias (o su versión web), el proceso es aún más directo:

Abre la app de Google Noticias en tu teléfono (iOS o Android) o entra a news.google.com en tu navegador. Usa la barra de búsqueda en la parte superior y escribe “La Tercera”. Haz clic en el resultado principal que muestra nuestro logo. Una vez dentro de nuestra página de fuente, busca el ícono de la estrella (⭐) en la esquina superior derecha y presiónalo.

Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google

¡Y listo! Al marcar la estrella, nos estás agregando directamente a tus favoritos. A partir de ahora, nuestros reportajes, entrevistas y alertas de último minuto tendrán prioridad en tu sección “Para ti” y en la pestaña de “Siguiendo”.

Limpiar la maleza es igual de importante que regar las buenas historias

¿Por qué hacer esto?

Básicamente, porque tú deberías tener el control de tu dieta informativa y no una línea de código escrita en Silicon Valley.

Al marcarnos como tu fuente preferida, te aseguras de recibir información chequeada, análisis profundo y las historias que realmente importan para entender lo que está pasando en Chile y el mundo.

Nos leemos en latercera.com.