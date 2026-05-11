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    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Las autoridades de Estados Unidos determinaron que pacientes con cáncer de páncreas metastásico que hayan recibido tratamiento previo podrían ser elegibles para acceder al fármaco. El medicamento, desarrollado por Revolution Medicines, ha presentado resultados alentadores en ensayos clínicos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales. Foto: referencial.

    A principios de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que permitirá a algunos pacientes con cáncer de páncreas acceder anticipadamente a un fármaco que promete tratar la enfermedad.

    Se trata del Daraxonrasib, que se toma en tres pastillas al día y aún no ha sido aprobado para su uso general por parte de la agencia estadounidense.

    Sin embargo, ha presentado resultados alentadores en ensayos clínicos.

    La medida de la FDA se posiciona después de que la empresa que desarrolla el fármaco, Revolution Medicines, solicitara autorización para administrarlo a pacientes a través de un procedimiento regulatorio específico.

    Desde la firma aseguran que, hasta el momento, nadie ha recibido Daraxonrasib fuera de los ensayos clínicos. Aún permanece en una fase experimental.

    No obstante, la FDA determinó que los pacientes con cáncer de páncreas metastásico que hayan recibido tratamiento previo podrían ser elegibles para acceder al fármaco.

    Revolution Medicines anunció que lo suministrará a través de un programa sin costo para los pacientes seleccionados.

    Cabe destacar que la medida de la FDA solo es válida en Estados Unidos, mientras que las solicitudes de pacientes deben ser realizadas por un médico con licencia en dicho país, según rescata el New York Times.

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales. Foto: referencial.

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas

    El Daraxonrasib actúa sobre una proteína mutada conocida como KRAS, la cual impulsa el crecimiento de casi todos los cánceres de páncreas, así como de muchos cánceres de pulmón y colon, según explicaron especialistas al citado medio.

    A mediados de abril, Revolution Medicines anunció que el fármaco duplicó el tiempo de supervivencia de los pacientes que participaron en un ensayo clínico de fase avanzada.

    Aseguró que quienes recibieron el medicamento vivieron más de 13 meses, en comparación con menos de siete meses para quienes recibieron quimioterapia.

    El estudio contó con la participación de 501 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya habían recibido una línea de quimioterapia.

    El profesor de la Facultad de Medicina de Harvard e investigador principal del ensayo, Brian M. Wolpin, declaró en un comunicado de la compañía: “Para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico, se necesitan urgentemente nuevas opciones de tratamiento para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida”.

    “Los resultados de este estudio, ampliamente esperados, indican que Daraxonrasib representa un avance claro y muy significativo para los pacientes con cáncer de páncreas que han experimentado progresión tras un tratamiento previo, generalmente quimioterapia”.

    Wolpin, quien también es director del Centro de Investigación del Cáncer de Páncreas de la Familia Hale en el Instituto Oncológico Dana-Farber, agregó: “Creo que este nuevo enfoque es un avance muy importante para el campo, que preveo que transformará la práctica clínica de los médicos y mejorará la atención a los pacientes con cáncer de páncreas metastásico previamente tratado”.

    Pese a los resultados que han obtenido hasta el momento, el medicamento suele causar efectos secundarios como sarpullido, diarrea, fatiga y náuseas, según informaciones reunidas por el Times.

    En una entrevista con el citado periódico, el exsenador republicano de Nebraska, Ben Sasse, quien padece cáncer de páncreas y participó en ensayos clínicos del fármaco, aseguró que su uso le generó sarpullido en el rostro.

    Sin embargo, dijo, redujo sus temores y le permitió disminuir su dosis de analgésicos.

    El anuncio que la FDA hizo este mes se posiciona en medio de un escenario en el que pacientes y sus familias han instado a la agencia gubernamental a que se apruebe el acceso ampliado al fármaco.

    Uno de sus principales argumentos es que sus condiciones de salud no permiten que tengan el tiempo suficiente para esperar la aprobación regulatoria.

    La administración del presidente Donald Trump ha designado el medicamento para una revisión acelerada. Se presume que, potencialmente, podría aprobarse a finales de 2026.

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