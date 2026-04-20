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    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Múltiples investigaciones han concluido que hacer actividad física regularmente puede reducir el riesgo de distintos tipos de cáncer. El profesor de medicina en el Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami, Mikael A. Sekeres, profundizó en este punto en una reciente columna.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    Realizar ejercicio regularmente es fundamental para cuidar la salud y prevenir distintos tipos de enfermedades.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles, mientras que las personas que no hacen suficiente ejercicio presentan un riesgo de mortalidad de un 20% a un 30% mayor, en comparación a las personas que son suficientemente activas.

    Hacer actividad física con frecuencia también puede reducir el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, según han concluido múltiples investigaciones científicas.

    Un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology a finales de 2019 analizó a más de 750.000 hombres y mujeres de Estados Unidos, Europa y Australia, con una edad media de 62 años y un seguimiento promedio de una década.

    Al analizar los resultados, vieron que quienes realizaban el equivalente a entre 2,5 a 5 horas de actividad de intensidad moderada por semana redujeron su riesgo de desarrollar cáncer de mama (entre un 6% y un 10% menos), cáncer de colon (entre un 8% y un 14% menos en hombres), cáncer de endometrio (entre un 10% y un 18% menos), cáncer de riñón (entre un 11% y un 17%), cáncer de hígado (entre un 18% y un 27%), linfoma (entre un 11% y un 18% menos en mujeres) y mieloma múltiple (entre un 14$ y un 19% menos).

    A mediados de abril de 2026, el jefe de la división de hematología y profesor de medicina en el Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami, Mikael A. Sekeres, publicó una columna en el Washington Post en la que profundizó en cómo el ejercicio puede reducir el riesgo de padecer cáncer.

    El también autor de libros como When Blood Breaks Down: Life Lessons from Leukemia (The MIT Press, 2020) aseguró que esta disminución de la probabilidad se produce “de diversas maneras”.

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un especialista

    En su columna, Sekeres citó una serie de estudios realizados en mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 75 años, los cuales han demostrado que el ejercicio regular reduce los niveles de estrógeno.

    “Una menor exposición a esta hormona a lo largo de la vida puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama con receptores hormonales positivos”, afirmó.

    El oncólogo citó otro estudio realizado con hombres y mujeres de entre 40 y 75 años, quienes se habían sometido recientemente a una colonoscopia normal.

    Explicó que los autores de dicho trabajo asignaron aleatoriamente a los participantes a realizar ejercicio aeróbico durante 60 minutos por seis días a la semana, o a continuar con su actividad habitual.

    “Como era de esperar, quienes hicieron ejercicio perdieron peso y grasa corporal, pero también redujeron sus niveles de hormonas similares al estrógeno y experimentaron cambios celulares en el colon que sugieren un menor riesgo de cáncer de colon”, enfatizó Sekeres.

    De acuerdo al especialista, hacer actividad física regularmente también previene los niveles elevados de insulina en la sangre, lo que ha sido relacionado con el desarrollo y la progresión del cáncer. Especialmente, precisó, de mama y de colon.

    “El ejercicio puede reducir la inflamación y mejorar la función del sistema inmunitario, factores que también se han asociado con un menor riesgo de desarrollar cáncer”, comentó.

    Junto con ello, dijo Sekeres, el ejercicio “mejora la motilidad gastrointestinal (la velocidad con la que los alimentos se desplazan por el sistema digestivo), lo que reduce el tiempo de exposición de las células que recubren el tracto digestivo a posibles carcinógenos, y ayuda a prevenir la obesidad, que, por sí misma, se ha relacionado con mayores tasas de diversos tipos de cáncer”.

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    Mencionó un metaanálisis publicado en el European Journal of Cancer a principios de 2016, el cual revisó 38 investigaciones que incluyeron a más de 4 millones de mujeres.

    De dicha muestra, alrededor de 116.000 fueron diagnosticadas con cáncer de mama.

    Las participantes hicieron actividad física en un rango que iba desde ninguna (la categoría más baja) hasta siete horas o más de actividad por semana (la más alta).

    Al hacer la revisión, los investigadores vieron que las mujeres más activas tuvieron un 12% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama, en comparación a las menos activas.

    El hacer ejercicio regularmente también se ha asociado sustancialmente con un menor riesgo de cáncer colorrectal, dijo Sekeres.

    En este sentido, mencionó un estudio publicado a principios de 2008 en la revista científica Cancer Causes & Control, el cual incluyó a casi 50.000 personas mayores de 50 años, quienes recibieron una serie de cuestionarios sobre sus afecciones médicas, dieta y actividad física.

    De la muestra, más de 4.700 fueron diagnosticadas con cáncer de color o recto.

    Cuando revisaron los resultados, vieron que hacer ejercicio cinco o más veces por semana se asociaba con una reducción del 21% en el riesgo de cáncer de colon en hombres y del 15% en mujeres, y una reducción del 24% en el riesgo de cáncer de recto en hombres.

    Asimismo, vieron que los hombres que pasaban la mayor parte del día sentados (nueve horas o más) tenían un 60% más de riesgo de cáncer de colon en comparación con quienes pasaban menos de tres horas sentados.

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    Cuánto ejercicio se debe hacer para cuidar la salud y reducir el riesgo de enfermedades

    A nivel general, la OMS entrega las siguientes recomendaciones para diferentes grupos etarios:

    Niños y adolescentes de 5 a 17 años

    • Deben realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa.
    • La actividad física que supere los 60 minutos diarios proporciona beneficios adicionales para la salud.
    • Deben incluir actividades que fortalezcan los músculos y los huesos, al menos 3 veces por semana.

    Adultos de 18 a 64 años

    • Deben realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a lo largo de la semana, o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de ambas.
    • Para obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben aumentar su actividad física de intensidad moderada a 300 minutos semanales, o su equivalente.
    • Deben realizar actividades de fortalecimiento muscular que involucren los principales grupos musculares al menos 2 días a la semana.

    Adultos de 65 años o más

    • Deben realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de ambas.
    • Para obtener mayores beneficios para la salud, deben aumentar la actividad física de intensidad moderada a 300 minutos por semana, o su equivalente.
    • Las personas con movilidad reducida deben realizar actividad física para mejorar el equilibrio y prevenir caídas, 3 o más días por semana.
    • Deben realizar ejercicios de fortalecimiento muscular que involucren los principales grupos musculares, 2 o más días por semana.

    Para reducir el riesgo de padecer cáncer, en específico, Sekeres comentó que cualquier cantidad de ejercicio es mejor que ninguna. Sin embargo, dijo, “en algunos casos, hacer más ejercicio se traduce en mayores beneficios”.

    Sobre esto último, mencionó una investigación publicada en el Journal of Clinical Oncology, en la cual, en sus palabras, “se observó una relación dosis-respuesta (cuanto más ejercicio se realiza, menor es el riesgo) para los cánceres de mama, colon, endometrio, esófago y cabeza y cuello”.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

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