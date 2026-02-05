SUSCRÍBETE POR $1100
    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    En Chile se diagnostican casi 60 mil casos de cáncer al año. Un médico especialista explica los tres cambios de hábitos con mayor evidencia para reducir el riesgo de la enfermedad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tendencias / La Tercera

    59.876 casos nuevos de cáncer fueron diagnosticados en Chile en 2022, según las últimas cifras del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN). En paralelo, ese mismo año se registraron 31.440 muertes por la enfermedad.

    Estas preocupantes cifras —que van en aumento cada año— han llamado la atención de los profesionales de salud. Y es que la evidencia muestra que un 30 a 40% de los cánceres se pueden prevenir al disminuir los factores de riesgo como el tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación, sedentarismo, obesidad y sobrepeso, entre otros.

    “Llevar una vida sana suena fácil, pero por varias razones, las personas no tienen real conciencia de su importancia”, comienza a explicar el Dr. Cristián Carvallo, oncólogo del Centro de Cáncer de Clínica Universidad de los Andes, a La Tercera.

    En este contexto, el médico reúne cuáles son los tres cambios más importantes que hay que hacer para reducir el riesgo de cáncer y para tener una vida más saludable en general.

    1. Dejar de fumar

    El tabaquismo ha disminuido en Chile en los últimos años. No obstante, su consumo sigue siendo alto y “es el causante más importante de cánceres muy frecuentes, como cáncer de pulmón, cabeza y cuello, esófago, vejiga, riñón, páncreas, incluso de mama y otros”, asegura el Dr. Carvallo.

    Según la evidencia, cerca del 30% de los cánceres podrían eliminarse si es que nadie fumara tabaco.

    Tendencias / La Tercera

    2. Moverse más y controlar el peso

    Para el médico, el sedentarismo, sobrepeso y obesidad son problemas de salud preocupantes en Chile. Y es que no afecta solo a los adultos, sino también a los más pequeños: cerca de un tercio de los niños chilenos padecen obesidad.

    “Es muy importante empezar a educar a nuestra población desde la infancia, dado que es una época en que es más fácil lograr cambios de hábitos”.

    La obesidad está relacionada a distintos tipos de cáncer: mama, endometrio, colon y recto, esófago, renal, páncreas, entre otros.

    3. Controlar la ingesta de alcohol

    Chile es uno de los países que más consume alcohol en el mundo, especialmente en la población joven. Este hábito “está asociado a varios cánceres, entre ellos, cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama”.

    “Se estima que el alcohol provoca alrededor del 6% de todos los cánceres. Si sumamos los otros problemas que tiene el consumo excesivo de alcohol es un hábito que preocupa a las autoridades sanitarias de nuestro país”.

    Tendencias / La Tercera

    Cambios simples y realistas para mantenerse sano

    Estar sano, sin problemas de salud, no tiene que ser difícil. Hacer cambios simples y tomar decisiones conscientes sobre nuestros hábitos puede disminuir drásticamente los riesgos no solo de padecer cáncer, sino una larga lista de enfermedades,

    El Dr. Carvallo asegura a La Tercera que entre los cambios simples, realistas y accesibles que una persona puede empezar a hacer hoy mismo están:

    • Hacer ejercicio varias veces a la semana (no necesariamente en un gimnasio. También puede ser en casa, de ida al trabajo, etc).
    • Tener una dieta balanceada.
    • No fumar.
    • No tomar alcohol o mantener un consumo razonable (dos cervezas máximo al día para los hombres y una para las mujeres).
    • Protegerse del sol (utilizar bloqueador solar y accesorios como lentes de sol, gorra y ropa que cubra gran parte de la piel).
    • Recibir las vacunas de VPH y hepatitis B (cuando están indicadas).
    • Evitar conductas sexuales de riesgo.
    Tendencias / La Tercera

    Sobre las recomendaciones populares para prevenir el cáncer, como eliminar el azúcar o la carne de la dieta, consumir alimentos alcalinos o tomar suplementos antioxidantes que “eliminan” el cáncer, el médico es enfático en que no tienen respaldo científico

    Lo más importante es llevar una vida sana y equilibrada.

    Junto con ello, es clave iniciar controles preventivos para un diagnóstico temprano, según la edad y los factores de riesgo de cada persona.

    Por ejemplo, se recomienda realizar mamografías desde los 40 años; el examen de Papanicolau desde los 25; la colonoscopía entre los 40 y 45 años (o antes si existen antecedentes familiares); el escáner de tórax desde los 50 años en fumadores intensivos y la endoscopía digestiva a partir de los 40 años.

