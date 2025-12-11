VOTA INFORMADO por $1100
    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Dos nuevas investigaciones detectaron un aumento significativo de un cáncer poco común en personas jóvenes, cuyo diagnóstico temprano es complejo por la falta de síntomas claros. Esto es todo lo que se sabe sobre esta enfermedad.

    Nicole Iporre
    Dos nuevos estudios científicos alertaron un incremento en el número de casos de un cáncer poco común en personas jóvenes. Afecta a un órgano tan inusual, que su diagnóstico oportuno es difícil, según los especialistas.

    Se trata del cáncer de apéndice, un pequeño tubo unido al intestino grueso que participa en algunos procesos del sistema inmunológico y la digestión, pero que no es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo.

    En general, cuando este órgano se inflama (apendicitis), la indicación es extraerlo quirúrgicamente. Después, el paciente se recupera y su cuerpo se adapta sin problemas a vivir sin él.

    Aún así, las recientes investigaciones evidenciaron que cada vez hay más diagnósticos de cáncer de apéndice, en especial entre las generaciones X (entre los 45 y 60 años) y Millenials (entre los 29 y 44 años).

    ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos?

    El aumento de casos de cáncer de apéndice en jóvenes

    Ambos estudios, publicados en Gastroenterology y Annals of Internal Medicine evidencian que en Estados Unidos, las personas entre los 29 y 60 años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de apéndice.

    Anteriormente, solo los adultos mayores solían tener altas tasas de incidencia de esta enfermedad.

    Sin embargo, ahora 1 de cada 3 pacientes que tienen cáncer de apéndice es diagnosticado antes de los 50 años.

    Según explicó la autora de los estudios, Andreana Holowatyj, epidemióloga de la Universidad de Vanderbilt, nadie conoce todavía la razón detrás del aumento de casos, no obstante, es una realidad y es importante que los pacientes sepan identificar los síntomas para consultar a tiempo.

    Los investigadores tienen la sospecha de que, al igual que con otros tipos de cánceres (como el de colon), la mala alimentación, falta de sueño y sedentarismo tienen mucho que ver con el aumento de personas enfermas. También las exposiciones ambientales y la genética heredada.

    Síntomas del cáncer de apéndice

    Según explican desde Cleveland Clinic, el cáncer de apéndice suele no presentar síntomas hasta etapas más avanzadas. Además, pueden variar según la persona. Aunque generalmente incluyen:

    • Apendicitis (inflamación o infección del apéndice).
    • Hinchazón (sensación de plenitud o tirantez en el vientre).
    • Acumulación de líquido en el abdomen.
    • Aumento del tamaño de la cintura.
    • Dolor en el abdomen o la pelvis.
    • Cambios en los hábitos intestinales.
    • Náuseas y vómitos.
    • Sentirse lleno poco después de empezar a comer.

    Muchas de estas señales suelen confundirse con otras enfermedades, como problemas gastrointestinales, cáncer colorrectal o endometriosis (en el caso de las mujeres).

    Por tanto, el llamado de los médicos es a conocer los síntomas, acudir a un profesional de la salud y descartar el diagnóstico. Y es que, como todos los cánceres, el diagnóstico temprano es imprescindible para lograr tratarlo a tiempo.

    Según Holowatyj, esto cobra más importancia ahora, pues los tumores del apéndice “se presentan y se propagan de manera diferente, no responden a la quimioterapia como lo hacen la mayoría de los tumores colorrectales y afectan desproporcionadamente a adultos más jóvenes”.

