Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los fumadores pasivos pueden desarrollar cáncer de pulmón por haber inhalado el humo de un fumador de forma prolongada.

Nicole Iporre
Más de 8 millones de personas mueren cada año por el tabaco. El consumo de esta planta —en cualquiera de sus formas— causa al menos 17 tipos de cáncer, siendo el más prevalente el cáncer de pulmón.

Pero además de estas alarmantes cifras, el Atlas del Cáncer entrega un dato particularmente preocupante: de la muertes provocadas por el tabaco, se estima que 1.3 millones son de no fumadores expuestos al humo de segunda mano.

Es decir, personas que nunca han encendido un cigarrillo, pero que han tenido que respirar pasivamente el humo del tabaco de alguien más, también tienen riesgo de padecer cáncer.

“Esto generalmente se da en ambientes familiares o laborales”, comienza a explicar el Dr. Luis Alberto Suárez, director médico de Oncología de Pfizer para Latinoamérica, a La Tercera.

¿Puedo tener cáncer si soy fumador pasivo?

“Sí, y sobre todo si están en lugares cerrados”, dice el Dr. Suárez en conversación con La Tercera, en el Seminario Educativo de Oncología de Pfizer celebrado este año en Lima, Perú.

El humo que inhalan los fumadores contiene alrededor de 60 a 70 sustancias cancerígenas. Entonces, cuando alguien más lo respira, estaría inhalando estos compuestos sin haberlo elegido.

“La más tóxica es la formaldehído. ¿Y por qué hay cáncer si yo no fumo? Porque estoy inhalando igual el humo, va hacia mi pulmón y empieza a trabajar como si yo estuviera fumando. Es decir, el que no fuma, igual inhala sustancias que son detonantes de un tumor”.

Así, peligroso y silencioso, el humo de segunda mano debiese tomar mayor importancia cuando se habla del cáncer y otras enfermedades provocadas por el tabaco, como las respiratorias y cardiovasculares.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe ningún nivel “seguro” de exposición al tabaco: incluso breves contactos pueden provocar daños a la salud.

Cómo prevenir el cáncer de pulmón en fumadores pasivos

Lo primero es la educación. La persona que fuma debe ser muy cuidadosa y no fumar dentro de su domicilio, por ejemplo”, aclara el oncólogo.

Y es que en casas o edificios, el humo de quienes fuman dentro puede filtrarse de muchas maneras, como a través de la ventilación de baños o extractores de cocina.

Como se trata de espacios cerrados, el fumador está exponiendo a sus familiares o vecinos a los riesgos altos de desarrollar cáncer, sin haber tomado la elección consciente de querer fumar y sopesar sus riesgos.

“Si tienen un balcón, o si tienen que salir a la calle, es decisión de cada uno. Pero no solo por el cáncer, sino porque hay otras enfermedades respiratorias a las que se exponen al resto, como el asma o la alergia. Sobre todo si tienen niños, hay que prevenir que el pulmón comience con irritaciones desde tan temprano”.

Para el especialista de Pfizer, los países debiesen establecer leyes o normativas que no solo concienticen sobre el tabaquismo, sino que también limiten “dónde y cuándo fumar”. Ejemplifica con los edificios libres de humo, que existen en varias ciudades del mundo.

“Nadie debería fumar, pero se va a seguir haciendo. Por lo menos, deberíamos cuidar en qué lugares hacerlo”.

