Encuesta a 10 exmundialistas: Francia es la favorita para ganar el título en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Selección de Francia es favorita para ganar el Mundial, de acuerdo con la opinión de los encuestados por El Deportivo.

La Copa del Mundo 2026 entra en cuenta regresiva. A solo días del inicio del certamen, los analistas de todo el planeta comienzan a plantear sus pronósticos frente a un torneo completamente diferente al de otras versiones, con 48 selecciones en competencia, pero con una prognosis que, en su mayoría, aglutina el favoritismo de países que fueron campeones en otras versiones. El Deportivo realizó una encuesta a 10 especialistas de países diferentes (cinco americanos y cinco europeos) para conocer su opinión sobre el derrotero que tendrá la máxima cita, que comienza el próximo jueves 11 de junio y que tendrá su epílogo el 19 de julio, en Nueva Jersey.

Cuatro de los encuestados ganaron el Mundial: el italiano Dino Zoff (1982), el brasileño Marcio Santos (1994), el alemán Thomas Berthold (1990) y el argentino Daniel Bertoni (1978). Además, figuran el neerlandés Wim Rijsbergen (finalista en 1974); el croata Goran Vlaovic (tercero en 1998) y el portugués Luís Boa Morte, quien participó en el certamen de 2006. A ellos se agregan el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, quien llegó a cuartos de final con Costa Rica (2014), y los técnicos Jorge Fossati (uruguayo) y Julio César Dely Valdés (panameño).

¿Qué selección es favorita para ganar el Mundial? Francia, campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, se llevó gran parte de las preferencias, con un 50% de los encuestados. Mientras que la selección de España sumó tres votos. Por su parte, la Portugal de Cristiano obtuvo dos, con la promesa de su primera corona.

Respecto del jugador que llega con mejores argumentos para ser la figura, el nombre del hispano Lamine Yamal es el que más se repite entre los expertos consultados. La estrella de 18 años del Barcelona registra cuatro sufragios, uno más que el francés Kylian Mbappé, segundo en el conteo. Otros tres jugadores fueron mencionados como potenciales estrellas: el galo Michael Olise, el argentino Lionel Messi y el luso Vitinha.

Las preguntas

¿Qué selección ganará el título en la próxima Copa del Mundo?

¿Qué jugador se proyecta como la gran figura?

Los encuestados

Luis Boa Morte (POR)

Mundialista en Alemania 2006.

Portugal

“Portugal tiene una gran generación de jugadores y tienen razones suficientes para ponerlo como gran candidato al título. Tal vez no tiene grandes individualidades, pero juega muy de manera colectiva, eso hace la diferencia en este plantel. Esta Copa puede ser suya”.

Vitinha, Portugal

“Es un campeonato en el mundo diferente con muchos equipos y un formato distinto. Es difícil la elección, pero hay jugadores como Vitinha del PSG que hizo una gran temporada, consiguió el título de la Champions League y es uno de los grandes valores de Portugal en el medio”.

Marcio Santos (BRA)

Campeón en Estados Unidos ‘94.

Portugal

“Portugal tiene muy buenos antecedentes y claramente es uno de los favoritos para llegar a la final y ganarla. Tiene una gran camada de jugadores en varias posiciones del campo. Francia seguramente andará bien y Argentina es el actual monarca”.

Kylian Mbappé, Francia

“Mbappé se ha proyectado como uno de los grandes atacantes de la historia, a pesar de que no es un jugador mayor, ha hecho mucho. Si Francia llega lejos, el delantero de Real Madrid tiene muchas opciones de proyectarse como la gran figura de esta Copa del Mundo”.

Dino Zoff (ITA)

Campeón en España ’82.

Francia

“Para esta edición, los franceses tienen un gran equipo, con muchas figuras, lo he visto con atención y saca ventajas sobre el resto de los europeos, al menos. Alemania siempre es candidato, pero ha tenido mucho recambio y no sabemos cómo llegará este nuevo grupo de jugadores”.

Lionel Messi, Argentina

“Si Messi llega a la Copa del Mundo en buena forma física, tampoco hay que darlo por descartado. Es el mejor del mundo, ya lo demostró en el Mundial anterior, es el líder de la selección de Argentina. En todo caso, hay varios buenos jugadores que también pueden triunfar”.

Thomas Berthold (ALE)

Campeón en Italia ‘90.

España

“El campeón de Europa, España, tiene todos los méritos para alcanzar su segunda Copa del Mundo. El equipo hispano cuenta una gran generación de jugadores en los puestos importantes. Sin embargo, Francia también pasa por un buen momento y Argentina es el actual monarca”.

Lamine Yamal, España

“Lamine Yamal pasa por un gran momento. A pesar de que tiene solo 18 años, ya ha hecho cosas importantes en el fútbol. Fue finalista para conseguir el Balón de Oro y ha hecho una gran temporada con Barcelona. Claramente, este puede el protagonista de su Copa del Mundo”.

Lamine Yamal se proyecta como la gran figua del Mundial.

Jorge Luis Pinto (COL)

DT de Panamá en Brasil 2014.

Francia

“El primer candidato al título es Francia, sin lugar a duda. Tiene una generación de jugadores brillantes, está cambiando siempre y sigue en la misma línea. La otra es Argentina, que tiene ocho o nueve jugadores que ganaron el Mundial anterior y un mediocampo de lujo para el torneo”.

Lamine Yamal, España

“Lamine Yamal ha tenido una gran temporada. Si llega bien físicamente puede marcar grandes diferencias en este Mundial. Tiene talento y está rodeado de grandes jugadores en su selección. Otro que puede dar mucho qué hablar es el inglés Harry Kane, quien puede ser goleador”.

Goran Vlaovic (CRO)

Tercero en Francia ‘98.

Francia

“El equipo galo tiene un tremendo valor como equipo. Incluso, tiene prácticamente suplentes al mismo nivel de los titulares. Si se gestiona bien es calidad técnica, este Mundial le dará muchas opciones para su tercer título. Con esa calidad, para mí son favoritos número uno”.

Michael Olise, Francia

“Es muy complicado quedarse con solo un nombre, hay un montón de jugadores de lo que espero mucho. Si me tengo que quedar con uno mi voto es para el francés Michael Olise. Tiene un tremendo talento, lo ha demostrado en Bayern de Múnich”.

Jorge Fossati (URU)

Exentrenador de la Celeste.

España

“La selección hispana es la gran favorita para ganar esta Copa del Mundo. Tiene un equipo con muchas figuras y una identidad propia que lo destaca sobre el resto. Tampoco se puede descartar a Argentina, que es el campeón, además de Francia o Alemania, que son potencias”.

Lamine Yamal, España

“Yamal tiene todos los argumentos para ser una de las grandes figuras del torneo, a pesar de su juventud. Es de esperar que llegue bien físicamente. Del resto, no se puede descartar al uruguayo Federico Valverde, que ha hecho una temporada enorme con Real Madrid”.

Julio César Dely Valdés (PAN)

Extécnico y atacante de Panamá.

España

“Hay tres selecciones que yo veo muy fuertes para este Mundial, con un nivel muy superior al resto de los equipos. España, Portugal y Francia arriban como favoritos. Sin embargo, si me tengo que quedar con una voy los hispanos, ya fueron campeones europeos y han mostrado un gran nivel”.

Lamine Yamal, España

“Yamal está llamado a ser un jugador importante. Ojalá que se recupere bien y que pueda estar a un gran nivel, porque disputar este tipo de torneos hay que estar al máximo, porque tienen un ritmo muy exigente. Además, tiene una ventaja, que aún es muy joven”.

Wim Rijsbergen (PBA)

Finalista en Alemania ‘74.

Francia

“Francia tiene una escuadra muy potente, con una gran generación de futbolistas y ya fue finalista en las últimas dos versiones de la Copa del Mundo; eso puede ser una ventaja. Alemania y España son fuertes, Argentina también. Países Bajos está en una segunda línea”.

Kylian Mbappé, Francia

“Si tengo que poner nombres en mi lista, espero que Kylian Mbappé sea uno de los líderes en esta Copa del Mundo. Hay jugadores históricos como Messi y Cristiano Ronaldo, que han dominado la escena por más de 15 años, pero el atacante galo está más que vigente y lo ha demostrado”.

Kylian Mbappé es otro candidato a gran figura de la Copa del Mundo.

Daniel Bertoni (ARG)

Campeón en Argentina ‘78.

Francia

“Francia tiene una selección poderosa, una gran generación de jugadores, que militan en las mejores competiciones del planeta. Pero está complicado, hay otros grandes equipos como Portugal, España, Países Bajos, Marruecos, Argentina, tampoco hay que descartar a Brasil”.

Kylian Mbappé, Francia

“Hay muchos nombres importantes que son figuras en sus ligas, pero hay que verlos en el mundial. No hay jugadores como Maradona, Messi, Zidane o Paolo Rossi. Si me preguntas, tal vez Kylian Mbappé puede sacar una ventaja, pero ya veremos lo que sucede en el torneo”.