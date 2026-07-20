“No era solo ganar el Mundial, era salvar el fútbol”: en España despedazan a Argentina tras consagrarse en Norteamérica.

España está en lo más alto del fútbol. La Furia Roja es campeona del Mundial tras imponerse en el tiempo extra a la Argentina de Lionel Messi. En Nueva Jersey, los ibéricos conquistaron el segundo título de su historia en la Copa del Mundo y, de paso, aprovecharon de dejarles varios recados a la Albiceleste.

El diario Marca no escatimó en las burlas y festinó con el conjunto transandino, que exhibió su peor actuación y que posteriormente demostró que no fue un buen perdedor tras los golpes de Leandro Paredes hacia el plantel español.

“Hubo un momento, en mitad del vendaval de artimañas y golpes de Argentina, en el que el partido parecía una invitación a renunciar a todo lo que había llevado a España hasta la final. Era fácil caer. Responder. Jugar a otra cosa. Por suerte España no aceptó la invitación. Con muy poco fútbol que ofrecer, Argentina quiso llevar el encuentro una vez más al campo de batalla. Mucho contacto, muchas interrupciones, mucho golpe a destiempo y la sensación de que el partido debía jugarse al ritmo que marcaba la marrullería. España hizo exactamente lo contrario. Siguió pasando la pelota. Siguió creyendo en el fútbol", partieron escribiendo.

El citado medio se mostró orgulloso por desplegar una de las actuaciones más dominantes que se recuerden en una final. En esa misma línea, la satisfacción, aseguran, se debe a que se conviertieron en los denominados “salvadores del fútbol”. “Este Mundial también es el triunfo de la manera que en España tenemos de entender este deporte. El triunfo de De la Fuente en representación de todos esos entrenadores de fútbol base que, cada tarde, en un campo de césped artificial, siguen diciendo a un niño que la jugada se empieza desde atrás, que controle antes de despejar, que mire antes de golpear, que la pelota no quema, que al rival se le da la mano. Esa cadena invisible empieza en los barrios y termina levantando Mundiales. España no sólo ha ganado una final. Ha protegido una forma de jugar. Ha salvado el fútbol“, complementan.

España alcanza la segunda estrella de su historia. Foto: FIFA

Entre tanta dedicatoria, en España también aprovecharon de repasar a la afición transandina, que fue gran mayoría en Nueva Jersey. “La proporción de aficionados en la grada era de 9 a 1 a favor de Argentina, pero no se notó en la segunda parte. El fútbol de España silenció a la hinchada más loca del mundo. Silencio sepulcral en el MetLife de Nueva Jersey mientras España apabullaba a la albiceleste a base de pases. El recital del equipo de De la Fuente en la segunda mitad y en la prórroga dejó a los aficionados argentinos con la convicción de que enfrente tenían un equipo que era mucho mejor", concluyeron.

Dentro y fuera de la cancha, España ha despedazado a Argentina.