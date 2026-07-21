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    Política

    Megarreforma: PDG anuncia que rechazará franquicia Sence, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y compensaciones a municipios por contribuciones

    El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, anunció que los diputados del partido buscarán enviar a comisión mixta estos puntos del megaproyecto para "ver puntos de mejora".

    Por 
    Luis Cerda
    Dedvi Missene

    A horas de que la Cámara de Diputados inicie este martes el tercer trámite constitucional de la megarreforma del Ejecutivo, la bancada del Partido de la Gente (PDG) definió la postura con la que enfrentará la votación e informó que rechazará cuatro puntos del proyecto para intentar enviarlos a comisión mixta.

    El anuncio fue realizado por el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, quien sostuvo que el objetivo es perfeccionar la iniciativa antes de su despacho definitivo.

    “Hemos decidido hacer un aporte a la discusión pública, siempre con nuestro espíritu de mejorar los proyectos para que lleguen de la mejor manera, lo más perfeccionado posible, a nuestro chileno que sufre, que le está costando llegar a fin de mes”, afirmó.

    En esa línea, explicó que la bancada decidió rechazar las normas relativas a la franquicia Sence, Sala Cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios por contribuciones, con el propósito de que esos puntos sean revisados en una comisión mixta, para “ver puntos de mejora”.

    Respecto del Sence, Valenzuela cuestionó la modificación aprobada por el Senado, afirmando que ahí “se bajó un 0,7% y nosotros creemos que se tiene que mantener en 1%, y no debe existir el copago en el primer tramo de 0 a 1 millón 2, debe ser 0, porque ahí se perfecciona nuestra clase media”.

    Sobre sala cuna, indicó que “es algo que se está esperando y nosotros vamos a rechazar el rechazo que hicieron (en la Cámara Alta), por tanto lo vamos a aprobar para que se entienda”.

    En cuanto al Fondo de Emergencia, sostuvo que buscarán incorporar a las regiones de Atacama y Coquimbo entre las beneficiarias, debido a las afectaciones que han sufrido por el sistema frontal

    “Hoy día está pensado para la Quinta región y la Octava, creemos que es urgente mandarlo a mixta para que se agregue la tercera y la cuarta región, que hoy día está sufriendo y es urgente. No podemos hacer diferencia entre chilenos”, detalló.

    Durante el punto de prensa, sin embargo, se le hizo presente que esa disposición ya fue aprobada por ambas cámaras, por lo que, en principio, no podría ser objeto de una comisión mixta. Frente a ello, el diputado respondió que la bancada revisará ese aspecto, aunque insistió en que es uno de los cuatro puntos que pretende modificar.

    Asimismo, Valenzuela sostuvo que el PDG buscará fortalecer las compensaciones por contribuciones para los municipios.

    “Nosotros hacemos causa común con el municipalismo y creemos que efectivamente se tiene que compensar tanto el Fondo Común Municipal, como los fondos propios de los municipios, porque hoy día ellos llegan y son la autoridad local y nosotros no podemos habilitar que se les restrinja el presupuesto, porque hoy día lo están pasando muy mal el chileno de a pie”.

    Respaldo al “olvido financiero”

    El jefe de bancada también confirmó que el PDG respaldará la propuesta de “olvido financiero” durante la discusión del proyecto.

    “Nosotros creemos, y lo dejamos claro, que al chileno no se le puede robar la segunda oportunidad de poder emprender. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente”, indicó.

    Añadió que esa iniciativa forma parte de las prioridades de la colectividad: “La clase media, que quede claro, ya tiene representantes. Ustedes nos habilitaron para estar acá y nos debemos a ustedes”.

    Consultado sobre si la bancada utilizará el mecanismo de votación libre durante la sesión de este martes, Valenzuela evitó profundizar y reiteró que, por ahora, la prioridad del PDG es rechazar los cuatro puntos mencionados para intentar que sean revisados en una comisión mixta.

    Más sobre:MegarreformaPDGSala CunaSenceFondo de EmergenciaContribuciones

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