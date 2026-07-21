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    Política

    Diputados de RN comprometen “apoyo decidido” a megarreforma tras reunión con asesores del Ministerio de Hacienda

    Los parlamentarios se reunieron con el jefe de asesores del ministro de Hacienda, Tomás Bunster, y el jefe tributario de la cartera, Sebastián Vallebona, quienes respondieron las dudas de los legisladores.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Bancada de diputados de Renovación Nacional.

    Los diputados de Renovación Nacional (RN) comprometieron su respaldo a la megarreforma del Ejecutivo, que este martes se prepara para enfrentar su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. La decisión se adoptó este lunes luego de reunirse con el equipo de asesores del Ministerio de Hacienda.

    Así, la bancada de diputados de RN sostuvo una reunión con el equipo de la cartera para analizar los principales alcances del proyecto de la iniciativa impulsada por el gobierno y que busca “reactivar la economía, fomentar la inversión, fortalecer el empleo y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios”.

    Durante su tramitación en el Senado, que actuó como Cámara revisora, el Ejecutivo modificó su propuesta respecto de la franquicia tributaria del Sence, manteniendo este instrumento e incorporando cambios para fortalecer la pertinencia de las capacitaciones, acogiendo una de las principales propuestas planteadas por los diputados de la colectividad de Antonio Varas.

    En la cita donde se definió el apoyo del partido, participaron el jefe de asesores del ministro de Hacienda, Tomás Bunster, y el jefe tributario de la cartera, Sebastián Vallebona, quienes respondieron las consultas planteadas por los parlamentarios respecto del contenido de la iniciativa.

    Tras la reunión, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, afirmó que “hemos sostenido una reunión con el Ministerio de Hacienda, en particular con el jefe de asesores del ministro, Tomás Bunster, y con el jefe tributario, Sebastián Vallebona, quienes nos han aclarado todas las preguntas que habían”.

    “La verdad es que la bancada se manifiesta muy conforme, y vamos a apoyar decididamente el proyecto de reconstrucción, porque creemos que, especialmente en este minuto en que el país está viviendo momentos difíciles, es urgente reactivar la economía, reactivar el empleo y generar las condiciones necesarias para que Chile se ponga de pie”, agregó Schalper.

    El parlamentario añadió que “estamos muy contentos de que la eliminación de la franquicia haya dado paso a un formato en que se mantiene el Sence, se mantiene la pertinencia y se hizo propia la propuesta de Renovación Nacional. Por lo tanto, eso también lo vamos a apoyar”.

    “Esa va a ser nuestra convicción y, por lo mismo, mañana la bancada de Renovación Nacional va a apoyar decididamente este proyecto”, zanjó el diputado.

    Tras el encuentro con Hacienda, los diputados de RN aseguraron que concurrirán con sus votos para respaldar la iniciativa cuando sea discutida este martes por la sala de la Cámara de Diputados.

    Más sobre:Renovación NacionalmegarreformaJosé Antonio KastTercer trámiteCámara de Diputados

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