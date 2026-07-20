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    Política

    Ministro de Defensa responde a ofensiva de la oposición por su gira a Hawái en medio de emergencia climática en Chile

    “Todo el equipo humano y equipamiento de las Fuerzas Armadas está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, que haya algunas personas que necesiten cámaras y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal y es el sufrimiento de algunas personas”, lanzó el jefe de Defensa.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago 20 de julio 2026. El ministro de defensa, Fernando Barros, participa en un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Defensa, Fernando Barros, contestó durante una vocería este lunes en La Moneda a las críticas de la oposición por su gira a Hawái en medio del sistema frontal que afecta a nuestro país.

    “Aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Somos un gobierno que dirige el Presidente Kast, y que tiene una institucionalidad”, zanjó al ser consultado al respecto.

    Dicho eso, señaló: “En materia de desastre, está el Senapred, están los Cogrid, pero la cabeza es el Ministerio del Interior, a través del ministro del Interior y toda su organización y todas las demás reparticiones somos cooperadores”.

    “Las Fuerzas Armadas, ya desde la semana pasada, estaban en un estado de preparación. Todos los equipos, todos los medios de contingente, tanto humanos como materiales, estaban listos para actuar según fuera necesario y a disposición de la organización que existe, que es el Senapred. Aquí no había ninguna ausencia de nadie”, continuó.

    “Las personas cumplimos una función y el Ministerio de Defensa tiene muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía y aspectos internacionales y estábamos en materias propias de la cartera. No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones. Estábamos trabajando”, aseguró.

    “He llegado hoy día mismo, pero tenemos un equipo con subsecretarios, y todo que funcionó perfectamente bien a la maravilla. Y la verdad es que no había tal ausencia en la zona norte”, defendió.

    Además, sostuvo: “Se entiende que haya parlamentarios o autoridades locales que están muy nerviosas, muy angustiadas y anuncian desapariciones de personas y cosas que en realidad no han ocurrido. Las Fuerzas Armadas han estado presentes. Hay más de 350 personas en la zona de Conquimbo y La Serena. Hay un contingente adicional presente en terreno en Atacama y otro tanto disponible para actuar”.

    “Todo el equipo humano y equipamiento de las Fuerzas Armadas está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, que haya algunas personas que necesiten cámaras y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal y es el sufrimiento de algunas personas”, cerró el jefe de Defensa.

    Más sobre:DefensaFernando BarrosSistema frontalHawái

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