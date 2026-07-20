Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

Las precipitaciones siguen afectando distintas zonas de Chile y esta vez, las alertas por lluvias están puestas en el norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alarma Meteorológica por precipitaciones intensas para un sector de la Región de Atacama , esto debido al avance de un sistema frontal que afectará la zona este martes.

De acuerdo con el organismo, la alarma estará vigente desde la madrugada hasta la tarde del 21 de julio , y abarca a la provincia de Huasco, desde la costa hasta la precordillera.

Algunas de las comunas y localidades afectadas serían Vallenar, Huasco, Punta de Choros, Freirina, Alto del Carmen, entre otras.

Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile. Foto: DMC

La DMC advirtió que se esperan “precipitaciones intensas y continuas”, condición que provocará una alta probabilidad de “saturación de suelos” .

En cuanto a los montos de lluvia, el organismo estima que en la provincia de Huasco podrían acumularse entre 40 y 60 milímetros durante el período de vigencia de la alarma.

¿Qué significa una alarma meteorológica?

Según explica la Dirección Meteorológica de Chile, una Alarma Meteorológica corresponde al nivel más alto de advertencia .

Se emite cuando se pronostican fenómenos con un grado de severidad intensa y con " muy alto potencial" de generar riesgos materiales y afectar la vida de las personas .

En ese contexto, la autoridad recomienda mantenerse informado, seguir las instrucciones emitidas por los organismos competentes y estar preparado ante la eventual adopción de medidas extraordinarias.

Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Senapred mantiene Alerta Roja

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene la Alerta Roja para la provincia de Huasco por evento meteorológico .

Esta medida permanece vigente desde el pasado 18 de julio y continuará hasta que las condiciones lo ameriten, dice la institución.

El organismo señaló que, de acuerdo con la actualización de las minutas técnicas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), existe una probabilidad muy alta de ocurrencia de aluviones y derrumbes en la provincia de Huasco .

A nivel regional, Sernageomin indicó que el riesgo de remociones en masa es muy alto en el litoral, cordillera de la Costa, valles transversales, precordillera y valles precordilleranos; alto en la pampa y bajo en la cordillera de la Región de Atacama.