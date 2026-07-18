Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

El estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, ha ido acompañado de una discusión que va más allá de la historia de Homero.

En todo el mundo, el debate se ha centrado en cuál es la mejor forma de verla, luego de que el cineasta hiciera historia haciendo el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX.

La película fue concebida para exhibirse en salas IMAX de 70 mm, considerado el formato de mayor resolución disponible para una producción comercial.

Su disponibilidad, sin embargo, es muy limitada: existen apenas 41 salas del mundo capaces de proyectarla de esa manera.

Esto ha provocado una conversación entre cinéfilos sobre cuánto cambia la experiencia según el tipo de proyección.

Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

¿Por qué Nolan graba en IMAX?

Christopher Nolan ha defendido durante años ese formato. En una entrevista con AP News en 2023, explicó que el IMAX de 70 mm ofrece una calidad de imagen difícil de igualar.

“La nitidez, la claridad y la profundidad de la imagen no tienen comparación” , señaló.

“Al filmar en película IMAX de 70 mm, realmente haces que la pantalla desaparezca. Obtienes una sensación de 3D sin las gafas. Tienes una pantalla enorme y estás llenando la visión periférica del público. Los sumerges en el mundo de la película ”, agregó en ese entonces.

La apuesta tecnológica de La Odisea también quedó reflejada en la campaña promocional.

En uno de los videos oficiales, el protagonista Matt Damon explica: “Cada fotograma tiene 15 perforaciones y se proyecta horizontalmente, lo que lo convierte en el formato más grande disponible. Cada fotograma se filmó en IMAX, y cuando estés en el cine, sentirás todo el impacto de cómo se filmó ”.

Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

¿Y qué ocurre en Chile?

Lamentablemente, ninguna de las salas de IMAX de 70 mm del mundo se encuentran en el país: hay 26 en EE.UU., 7 en Canadá, 3 en Reino Unido y 4 en la Unión Europea y 1 en Australia.

Sin embargo, sí existen alternativas para acercarse a la experiencia que buscó el director .

Una de las opciones es la sala IMAX del Cinépolis Mallplaza Egaña, equipada con proyección láser y resolución 4K.

La otra alternativa es el Cinemark Mallplaza Vespucio cuenta con una sala IMAX Digital con proyección Xenon 2K, correspondiente a una generación anterior del formato.

¿Cuál es la diferencia con una IMAX 70 mm?

Las IMAX 70 mm tienen una mayor resolución que va de 12K a 18K y una pantalla casi cuadrada (la relación de pantalla es 1,43:1).

Es decir, la cinta muestra más cielo y también suelos respecto a las digitales.

En cambio, las salas IMAX comunes (digitales) usan proyectores computarizados. Tienen una resolución de 2K o 4K y una pantalla más rectangular (relación 1,90:1).