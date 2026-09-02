Álvaro Carter (REP): “Las salidas de libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”

En la antesala de la bilateral entre José Antonio Kast y Javier Milei, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Álvaro Carter, mantiene la expectativa de que el Mandatario “le deje claro” a su par trasandino que “con la soberanía de nuestro país no se juega”.

El diputado del Partido Republicano considera que los cuestionamientos que ha deslizado Argentina sobre los límites de su territorio son preocupantes. Por lo mismo, hace un llamado de atención al ministro de Defensa, Fernando Barros, y sugiere que su respuesta a la controversia que abrió el jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, al decir que Magallanes y el extremo austral son de su soberanía, fue “templada” y “blanda”.

El ministro Barros confirmó que existe un texto para que el Presidente Milei firme la derogación del decreto sobre el Estrecho de Magallanes. El canciller complementó que está listo desde marzo. ¿Cómo evalúa el manejó el gobierno frente a esa controversia?

Yo espero que ese documento realmente sea firmado y una vez que suceda eso, poder decir que se cierra la controversia. Con Argentina, en buen chileno, uno no se puede quedar dormido. Siempre han cambiado de posición respecto a temas de Chile, históricamente.

¿Y cómo evalúa el manejo del gobierno?

Tiene dos líneas. El canciller actuó como tenía que ser. Diferente fue Defensa. Me llamó mucho la atención que el ministro Barros, para hablar de Estados Unidos, fue muy duro. Pero, en el caso de Argentina, cuando hay una frase textual de un general importante de la Fuerza Aérea argentina, donde hemos visto de forma sucesiva que Argentina toca estos temas, la respuesta fue cauta y fue bajando el tono.

¿Qué faltó?

No puede ser que para Estados Unidos haya una respuesta dura, pero para Argentina, una respuesta blanda. Cuando Argentina una y otra vez ha tenido este afán de poder cruzar hacia el Pacífico. El ministro de Defensa sabe perfectamente de la adquisición de parte de Argentina de aviones y carros. Es preocupante cuando se está habilitando en el sur de Argentina, una base aérea para los F-16. Llama la atención que hayan sido tan templadas las declaraciones del ministro.

2 SEPTIEMBRE 2026 DIPUTADO ALVARO CARTER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Qué espera del Presidente Kast en su bilateral con Milei?

Yo no soy nadie para decirle al Presidente cómo conducir el país en temas de relaciones exteriores. Como presidente de la comisión de Defensa, como parlamentario y como chileno, espero que cerremos pronto los temas que Argentina ha querido instalar. Que el Presidente le deje claro al Presidente Milei que con la soberanía de nuestro país no se juega.

El ministro Barros ha sido blanco de críticas por inmiscuirse en temas ajenos a su cartera. Manifestó reparos frente a un discurso del secretario de guerra de Estados Unidos, luego sugirió que Chile debería salir del convenio 169 de la OIT. ¿Pesan las salidas del libreto?

El Presidente Kast ha sido claro: dijo que este gobierno iba a ser de emergencia de dos líneas: seguridad, y economía. Las salidas de libreto del ministro van en la línea contraria a lo que el Presidente ha dicho. Kast permite que los ministros y los parlamentarios podamos entregar opiniones, pero eso no significa que un ministro sectorial se inmiscuya en la política que el Presidente ha dicho que no va a interferir. Si Barros, o cualquier otro ministro, quiere dar una opinión, lo puede hacer en su casa, con sus amigos. Pero cuando entrega ese tipo de entrevistas, el único que se ve dañado es el Presidente, quien tiene que salir a desmentir. No corresponde que un ministro crezca en las encuestas a costa de que el Presidente tenga que salir a responder.

¿Tiene una mala evaluación de Barros?

En lo personal, tengo la mejor la mejor opinión del ministro. Se ha interiorizado con las Fuerzas Armadas, ha trabajado para mejorar los presupuestos y poder entregarle de nuevo las capacidades estratégicas a nuestras Fuerzas Armadas. Pero estas salidas de libreto provocan que el Presidente se vea dañado y nosotros, como Partido Republicano, creemos que al Presidente se le debe respetar.

¿No cree que el hecho de que el ministro de Defensa marque estas posturas responde a una pasividad del canciller?

No, para nada. El ministro Pérez Mackenna ha hecho la pega. Hay matices que podemos ver y yo espero que no existan más diferencias entre el gabinete, y avancemos por un gobierno que le entregue a los chilenos todas las herramientas para poder avanzar en el combate contra el narcotráfico, la delincuencia, y el crimen organizado.

¿Falta coordinación?

Cuando se malentiende cuáles son las decisiones del Presidente, cuáles son sus órdenes, y se empieza hablar de temas que él ha dicho que no se deben hablar, es no entender que los chilenos no votaron por nosotros por esos temas, sino porque el Presidente fue claro: economía y, sobre todo, seguridad. Todo lo otro lo veremos en su momento. Hay que trabajar en la línea que dijo el Presidente y no en lo que cada uno quiere.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Los seis meses de gobierno son la oportunidad de pensar en un ajuste ministerial que incluya a Defensa?

Soy diputado y dentro de mis facultades no está decidir las confianzas del Presidente. Decirle al presidente “haga o no haga algo” nunca va a salir de mi boca.

¿Considera necesario avanzar en un nuevo estado de excepción como ha propuesto el gobierno?

Sí. Está bien que hagamos una reforma constitucional, solo que creo que estuvo muy mal planteado el proyecto. No flotaba desde un inicio que el nuevo estado de excepción constitucional durase 120 días, prorrogable sin pasar por un control del Congreso, o las medidas intrusivas, como la interceptación telefónica. Fue ingresada al Senado la reforma, y bueno, se está haciendo trabajo el legislativo. Vamos a mejorar el proyecto tanto en el Senado como en la Cámara.

¿A qué atribuye que hayan sido mal planteadas? ¿A una falta de trabajo legislativo del ministro Arrau?

Hablar contra el ministro o contra quien sea no corresponde. Hoy día lo importante es que la reforma fue presentada y nosotros tenemos como poder legislativo, la tarea de poder mejorar ese proyecto.

¿Le decepciona la actitud de Chile Vamos con respecto a la agenda de seguridad? Las críticas se han hecho habituales.

Viva la crítica. La crítica siempre es importante y siempre es bienvenida mientras sea en buen tono. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy.