SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sebastián Kraljevich deja su cargo en la OEA: la última jugada del estratega de la campaña de Boric

    El experto electoral dejará su cargo de secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la entidad con sede en Washington. Ahora proyecta instalar su propia consultora, con socios internacionales, y así poder volver a su otra zona de confort: las campañas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    “Con el resultado de la primera vuelta la gente percibió que la amenaza ultraderechista era real, y el miedo moviliza”, decía Sebastián Kraljevich en diciembre de 2021 en entrevista a Página 12 de Argentina. Entonces se le atribuía la estrategia de campaña que permitió la instalación del joven diputado del FA en La Moneda.

    Su nombre sonaba entonces como una carta natural para integrar el equipo de asesores de La Moneda. Pero optó por un camino inusual: ser embajador de Chile en la OEA. El 2025 hizo otro movimiento de piezas sorprendente al renunciar para postular a un cargo en el mismo órgano internacional. Una jugada que fue ampliamente comentada en los círculos diplomáticos.

    Tras una carrera de cuatro años en la OEA volverá a pensar en cruzadas electorales.

    Esto porque a inicios de semana confirmó en sus redes sociales que ya no seguirá como secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA.

    Con esto, Kraljevich proyecta armar su propia consultora, junto a otros socios internacionales, para así poder asesorar en campañas electorales y organizaciones, tal como lo hizo con Boric, de quien fue su principal estratega, y como también lo hizo hace nueve años en la campaña presidencial de la ahora senadora Beatriz Sánchez.

    “Hoy cierro una etapa en la OEA para hacer lo que más me apasiona”, partió diciendo Kraljevich en su cuenta de Linkedin.

    “Le agradezco al Secretario General por el privilegio de servir bajo su liderazgo y por comprender las razones de mi renuncia, y también a tantas personas con quienes hicimos camino al andar, en los Estados, la Secretaría General, la academia y la sociedad civil”, añadió el exembajador.

    Luego, cerró: “Retomo entonces mi rol de consultor, construyendo e implementando estrategias precisamente para fortalecer las democracias y los derechos humanos en estos tiempos tan convulsos. Muy entusiasmado, y listo para que conversemos de nuevas y viejas causas para hacerlas crecer y ganar”.

    El boricista que no quiso estar en primera línea

    Tras participar en la cruzada electoral del último Presidente que tuvo la izquierda, su apuesta por no jugar un rol en la primera línea del gobierno y elegir convertirse en embajador de Boric en la OEA sorprendió al mundo político.

    Kraljevich llegó a una OEA que le tocó enfrentar las diversas posturas del gobierno estadounidense de Donald Trump. Cuando se instaló, sin embargo, lo hizo en un contexto distinto al actual, pues por esas fechas la izquierda gobernaba países como Argentina y Colombia, además de México y Brasil.

    En junio del año pasado, sin embargo, Kraljevich abandonó su cargo como embajador ante la Organización de Estados Americanos.

    Lo hizo para quedarse en Washington, dentro de la misma OEA. Esta vez sin estar supeditado al gobierno chileno, sino que a la propia entidad internacional, donde el secretario general, Albert Ramdin (Surinam), le ofreció el cargo de secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.

    Su movimiento generó ruido en el mundo diplomático, pues, en la práctica, con esto se aseguraba un mayor tiempo en la entidad, pues se dio a solo meses de un cambio de gobierno, donde se acostumbra a reajustar el tablero de embajadores.

    En la misma línea, parlamentarios de derecha llegaron a cuestionar que su nombramiento no iba de la mano con las normas de la entidad, mientras que en el entonces oficialismo también surgió ruido, pues consideraron que se estaba instalando en un cargo con una extensión de años ante la inminente derrota del sector en las presidenciales.

    En esa oportunidad, la Cancillería de Alberto van Klaveren destacó que “la propuesta del secretario general de la OEA para que el embajador Kraljevich asuma como secretario para el Fortalecimiento de la Democracia ha sido ratificada de manera unánime por los 32 Estados miembros de la organización”.

    Dentro de la OEA, representó a Boric en arremetidas contra líderes de izquierda que han virado hacia gobiernos autoritarios o dictaduras, como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. También jugó un rol en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, momento en el que el propio expresidente viajó a inaugurar homenajes a Salvador Allende en Washington.

    Más sobre:Sebastián KraljevichKraljevichOEABoric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Kast y Milei se reúnen en La Moneda tras polémica por soberanía del Estrecho de Magallanes

    Persecución policial en Maipú tras robo a camión de cigarros termina con choque, una persona fallecida y cuatro detenidos

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. destaca colaboración con Chile en seguridad y envío de personal y tecnología a la frontera norte

    Lo más leído

    1.
    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    2.
    Milei abre Foro Madrid con dura crítica al 18-O y destaca a Kast: “Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”

    Milei abre Foro Madrid con dura crítica al 18-O y destaca a Kast: “Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”

    3.
    Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas en su contra y reafirma respaldo del Estado

    Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas en su contra y reafirma respaldo del Estado

    4.
    UDI reitera petición al gobierno por caso Apablaza y manda advertencia a la oposición por posible interpelación al canciller

    UDI reitera petición al gobierno por caso Apablaza y manda advertencia a la oposición por posible interpelación al canciller

    5.
    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    6.
    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid
    Chile

    “Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid

    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año
    Negocios

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: ex accionista se querella por estafa

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios
    El Deportivo

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    “Cambiará nuestra forma de jugar”: técnico de Crystal Palace destaca las capacidades de Darío Osorio

    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política
    Cultura y entretención

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”
    Mundo

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Raphaël Glucksmann, el candidato socialista que ilusiona (y divide) a la izquierda francesa

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa