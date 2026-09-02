SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Un sistema frontal llegará este miércoles a la Región Metropolitana: ¿dónde podría llover y cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Durante la tarde y noche de este miércoles 2, los tímidos rayos de sol y cielo descubierto que se han asomado los últimos días serán nuevamente revestidos por las nubes. Esto, por la llegada de un sistema frontal breve, que dejará precipitaciones en sectores específicos de la Región Metropolitana.

    Esta semana, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago ha tenido días con mucha más estabilidad y temperaturas sobre los 20 °C, un escenario muy ad hoc al inicio de la primavera meteorológica.

    Pero hacia el final de este día, esa estabilidad se verá interrumpida por un evento corto, pero que podría provocar lluvia y hasta tormentas eléctricas, principalmente en las zonas cordilleranas de la zona central.

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Las comunas de la RM con lluvia hoy, según el tiempo

    Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, anticipó que los efectos del sistema frontal que está desplazándose hacia la zona central desde el sur podrían alcanzar a comunas de la precordillera y cordillera de la RM.

    El experto apuntó a que el sector más afectado en esta ocasión sería San José de Maipo. “No se extrañe si, gracias al vapor de agua que está presente, hacia la noche se condense alguna nube y deje algún goterón en, por ejemplo, Lo Barnechea”, añadió.

    Tampoco están descartadas las tormentas eléctricas.

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal. Foto: Pablo Vásquez R.

    Además, el pronóstico de Meteochile para la cordillera de la RM muestra chubascos de nieve y vientos con rachas de hasta 60 km/h este miércoles 2, mientras que el jueves 3 continuaría la inestabilidad, con chubascos de nieve aislados y vientos de igual magnitud.

    Es decir, en esta ocasión, el evento de lluvia se concentraría más en la cordillera (y quizá precordillera).

    En cambio, en el interior de Santiago, predominarán las temperaturas más primaverales sobre los 20 °C y no hay probabilidad de lluvia informada.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaLluviaLluvia hoyLluvia SantiagoLluvia Región MetropolitanaTormentas eléctricasSistema frontalSistemas frontalesclima Santiago hoy sin lluviapronóstico DMC RMcordillera de Santiago viento 60 km/hprecordillera Santiago precipitacionesLo Barnechea lluviaSan José de Maipo climachubascos de nieve RMtormentas eléctricas cordillerasistema frontal RMDMC pronóstico RMprimavera meteorológica Santiagoprecordillera RM lluviaLo Barnechea precipitacionesviento rachas 60 km/h RMchubascos de nieve cordillera RMtormentas eléctricas cordillera centralpronóstico Santiago 2 de octubrelluvia Región Metropolitana hoysistema frontal en la RMNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Kast y Milei se reúnen en La Moneda tras polémica por soberanía del Estrecho de Magallanes

    Persecución policial en Maipú tras robo a camión de cigarros termina con choque, una persona fallecida y cuatro detenidos

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. destaca colaboración con Chile en seguridad y envío de personal y tecnología a la frontera norte

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

    Lo más leído

    1.
    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    2.
    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    3.
    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    4.
    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    5.
    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros
    Chile

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Kast y Milei se reúnen en La Moneda tras polémica por soberanía del Estrecho de Magallanes

    Persecución policial en Maipú tras robo a camión de cigarros termina con choque, una persona fallecida y cuatro detenidos

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año
    Negocios

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: ex accionista se querella por estafa

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios
    El Deportivo

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    “Cambiará nuestra forma de jugar”: técnico de Crystal Palace destaca las capacidades de Darío Osorio

    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política
    Cultura y entretención

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”
    Mundo

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Raphaël Glucksmann, el candidato socialista que ilusiona (y divide) a la izquierda francesa

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa