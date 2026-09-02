En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal
Un sistema frontal llegará este miércoles a la Región Metropolitana: ¿dónde podría llover y cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago?
Durante la tarde y noche de este miércoles 2, los tímidos rayos de sol y cielo descubierto que se han asomado los últimos días serán nuevamente revestidos por las nubes. Esto, por la llegada de un sistema frontal breve, que dejará precipitaciones en sectores específicos de la Región Metropolitana.
Esta semana, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago ha tenido días con mucha más estabilidad y temperaturas sobre los 20 °C, un escenario muy ad hoc al inicio de la primavera meteorológica.
Pero hacia el final de este día, esa estabilidad se verá interrumpida por un evento corto, pero que podría provocar lluvia y hasta tormentas eléctricas, principalmente en las zonas cordilleranas de la zona central.
Las comunas de la RM con lluvia hoy, según el tiempo
Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, anticipó que los efectos del sistema frontal que está desplazándose hacia la zona central desde el sur podrían alcanzar a comunas de la precordillera y cordillera de la RM.
El experto apuntó a que el sector más afectado en esta ocasión sería San José de Maipo. “No se extrañe si, gracias al vapor de agua que está presente, hacia la noche se condense alguna nube y deje algún goterón en, por ejemplo, Lo Barnechea”, añadió.
Tampoco están descartadas las tormentas eléctricas.
Además, el pronóstico de Meteochile para la cordillera de la RM muestra chubascos de nieve y vientos con rachas de hasta 60 km/h este miércoles 2, mientras que el jueves 3 continuaría la inestabilidad, con chubascos de nieve aislados y vientos de igual magnitud.
Es decir, en esta ocasión, el evento de lluvia se concentraría más en la cordillera (y quizá precordillera).
En cambio, en el interior de Santiago, predominarán las temperaturas más primaverales sobre los 20 °C y no hay probabilidad de lluvia informada.
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