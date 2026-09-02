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    Política

    Canciller Pérez Mackenna por derogación de decreto argentino sobre Magallanes: “Queremos que nos cumplan lo antes posible”

    El ministro abordó también la posibilidad de ser interpelado por la Cámara de Diputados, indicando que no está preocupado. "Es un deber de los ministros hacerlo, si así lo dispone el Parlamento”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó esta jornada la situación con Argentina y el decreto 457, promulgado en 2021, así como también la posibilidad de ser interpelado por la Cámara de Diputados ante los cuestionamientos que han surgido por el manejo del gobierno en política exterior.

    Consultado en primera instancia sobre la situación con Argentina y el decreto 457 del gobierno de Alberto Fernández en donde se refiere a un “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que Argentina se ha comprometido a derogarlo.

    “Eso es lo que nos han dicho”, afirmó en entrevista con Radio Agricultura. “Ellos nos han dicho que van a cumplir con firmar este decreto y nosotros estamos confiados de que así va a ser” .

    En esta línea, el canciller recordó que esto se remonta al 2021 y que ha sido un tema que se ha abordado en las reuniones bilaterales.

    Hemos insistido cada vez que nos hemos juntado en que está esto pendiente, que tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es básicamente modificar esto y firmar el decreto nuevo”, señaló.

    De hecho, sostuvo, la última vez que se lo recordaron al país vecino fue en la nota de protesta que se envió la semana pasada, tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde.

    “O sea, es de la máxima importancia. La soberanía de Chile no se transa. La soberanía de Chile es la principal preocupación y el mandato de la Cancillería de protegerla”, señaló.

    Consultado sobre por qué aún Argentina no firma entonces el decreto, Pérez Mackenna señaló que esto “debe tener que ver con las complejidades propias de lo que tienen que hacer”.

    “Pero nosotros tenemos la confianza, depositada de que nos van a cumplir, que lo van a firmar”, señaló.

    En esta línea, indicó que espera que la firma se realice “lo antes posible, queremos que nos cumplan lo antes posible”, y que tienen confianza que Argentina cumplirá.

    “El tema de la confianza hay que construirlo, no es ingenuidad, es una estrategia”, señaló.

    “No me inquieta porque es una cosa que está en nuestra legislación”

    Por otra parte, y consultado sobre la posibilidad de ser interpelado por la Cámara de Diputados ante los cuestionamientos que han surgido por su manejo en política exterior, el canciller señaló que no está preocupado.

    No me inquieta porque es una cosa que está en nuestra legislación. Es un deber de los ministros hacerlo, si así lo dispone el Parlamento”, sostuvo. “Ahí estaremos en caso que eso se resuelva de esa manera”.

    En esto, aludió a que ha asistido todas las veces que ha sido citado al Congreso.

    “La verdad es que yo he ido, de lo que va de los cinco meses que llevamos en el gobierno, once veces al Parlamento a contar lo que estamos haciendo. He sido citado y ahí he estado, contestando todas las preguntas”, señaló.

    Por otro lado, y consultado sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Secretaría General de Naciones Unidas, y cuánto la ha afectado no contar con el respaldo de Chile, Pérez Mackenna apuntó a que cuenta con otros respaldos.

    “Yo no creo (que haya afectado el no respaldo de Chlie), porque la respaldaron países como Brasil y México, que son países muy importantes dentro del concepto mundial”, señaló.

    En caso de que no ser elegida, y si eso se considera una derrota personal de Bachelet o de Chile, el canciller expresó que prefería no especular de la candidatura.

    No quiero calificarla ni personal de Bachelet o de Chile. Yo creo que, no sé si va a llegar hasta el final o no. Prefiero no especular sobre eso, pero seguimos pensando que lo que resolvimos en marzo está plenamente vigente”, afirmó.

    Más sobre:PolíticaEstrecho de MagallanesCancillerArgentinaFrancisco Pérez Mackenna

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