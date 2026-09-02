Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

Fue en julio de 2021 que Argentina abrió una de las crisis diplomáticas con Chile más importantes de los últimos años. Ese año el país trasandino actualizó su Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).

A través del decreto 457/2021 estableció -como materia de su competencia- la soberanía compartida del estrecho de Magallanes con Chile. Esto, a pesar de que el Estado chileno tiene la administración exclusiva de esa zona geográfica.

Aquella vez, tras una nota de protesta del gobierno chileno, Argentina se comprometió a cambiar dicha regulación. Sin embargo, hasta la fecha, ese compromiso nunca se cumplió.

Sin embargo, tras las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien afirmó nuevamente que el país trasandino tenía soberanía sobre el estrecho, se reabrió la polémica por el decreto 457/2021.

En ese contexto, este miércoles el ministro de Defensa, Fernando Barros, reveló que Argentina ya tenía un documento listo y que sólo bastaba la firma del presidente argentino, Javier Milei.

Los dichos de Barros avivaron las solicitudes del mundo político para que el Presidente José Antonio Kast, durante la visita de Milei a Chile por el Foro Madrid, solicite la derogación del polémico decreto de 2021.

Un compromiso extendido

En conversación con Radio Duna, este martes el ministro Barros afirmó que el tema del decreto “lo hemos hablado con las autoridades, todos, tanto Relaciones Exteriores como a nivel de Defensa y nosotros creemos que se están dando pasos importantes”.

“De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, explicó Barros.

Lo anterior, según destacó Barros, fue abordado en su conversación telefónica con su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti. “El ministro de Defensa argentino, un caballero, una gran persona, con quien yo había hablado tres o cuatro veces esta situación, me dijo que tuviéramos paciencia. Llamó por teléfono después del último incidente, me dijo lo que se comunicó en su momento, que no había discusión, que esto es motivo de un error, de una confusión, de una desprolijidad por parte del comandante de la Fuerza Aérea (...)”, agregó la autoridad.

Fuentes de gobierno destacan que si bien el tema del decreto es algo que Barros abordó en la última conversación con su par trasandino, la situación ya se ha tratado en al menos cuatro ocasiones previas. Incluso fue conversación de ambos ministros de Defensa cuando el Presidente Kast asumió el cargo, dado que Presti asistió al cambio de mando. Conversación que se ha repetido en otros encuentros internacionales en Estados Unidos, Panamá y Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, según señalan fuentes de gobierno, también ha planteado en varias ocasiones el tema con Argentina. Así también lo informó el canciller, Francisco Pérez, quien confirmó que en su primer viaje al país vecino, en marzo, el nuevo decreto “está listo para la firma desde entonces”.

“Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversarlo con nuestra contraparte argentina, le hemos recordado que eso está pendiente y que tiene que cumplirnos con confirmar este decreto”, agregando que el decreto no sólo plantea cambios a la situación con Chile sino que también de otras materias.

“Yo espero que esto se concrete prontamente, porque ese fue el compromiso que me manifestó el canciller”, concluyó el canciller Pérez.

Canciller en sesiones secretas

En paralelo a las declaraciones del ministro de Defensa, en el Congreso diputados y senadores esperaban al canciller para que explicara las gestiones del gobierno frente al impasse con Argentina.

Producto de un acuerdo previo de los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas ramas del Congreso, la discusión sobre el conflicto con el país vecino se dio en carácter de secreto.

Pese a ello, según fuentes de la Cancillería, uno de los puntos que iba a transmitir el ministro es que la ratificación del nuevo decreto que dictaría el gobierno argentino aborda diferentes materias de la defensa nacional de ese país y no únicamente el conflicto territorial en Magallanes, por lo que promulgación por parte la Casa Rosada no podría ser tan veloz como esperan distintas autoridades de Chile.

En el oficialismo también hubo un juicio crítico al ministro Barros por anunciar antes que la Cancillería la eventual derogación del decreto que para algunos inducía a un error de interpretación sobre la soberanía del estrecho de Magallanes.

“La forma me parece equivocada. El que conduce las relaciones exteriores es el Presidente de la República y su ministro, por tanto, esta noticia tendría que haber sido comunicada por el canciller”, dijo el senador Rodolfo Carter (Ind.- REP).