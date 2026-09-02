Corte Suprema inicia históricas jornadas de alegatos de jueces que arriesgan ser removidos por mal uso de licencias médicas

La Corte Suprema está viviendo un momento histórico y sin precedentes. Dentro de los próximos días ejercerá la superintendencia correccional que tiene sobre todos los tribunales y cortes del país para decidir el futuro de los magistrados que hicieron mal uso de sus licencias médicas.

En total, la tabla del máximo tribunal tiene un listado de 57 jueces que enfrentan un cuaderno de remoción por haber cometido graves faltas a la probidad luego de registrar viajes al extranjero con licencia médica.

El pleno de la Suprema abrirá los fuegos a las 10.00 de la mañana de este miércoles. La instancia estará integrada por 18 supremos. A la presidenta, Gloria Ana Chevesich, se suman las ministras Soledad Melo, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz y Jessica González y las ministras (s) Eliana Quezada y Carolina Catepillán.

A ellas se sumarán los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Ricardo Blanco y los ministros (s) Roberto Contreras y Hernán Crisosto.

Todos ellos deberán juzgar los casos en función de la responsabilidad constitucional y ministerial derivada del artículo 80 de la Constitución. El pleno acordó que escucharán los alegatos de los 57 jueces de la tabla y luego citarán a un pleno para realizar la deliberación. Es decir, recién la próxima semana se sabrá el resultado de cuántos terminarán expulsados de la judicatura. Para eso se necesitará de al menos 11 votos a favor de la remoción.

Los 57 jueces cuestionados tienen derecho para suspender al menos una vez la vista de su causa y pasar al final de la tabla. Hasta el cierre de esta edición se registraban más de 14 suspensiones y en el Poder Judicial se calculaba que por día se alcanzarán a revisar entre 10 y 12 cuadernos.

Las defensas

Los representantes de los jueces, varios de ellos con décadas en la judicatura, tendrán que desplegar sus argumentos para intentar convencer al pleno de que sus faltas a la probidad no son tan graves como para concluir que tienen mala conducta y que dicha situación debe sancionarse con la remoción.

El pleno revisará caso a caso, para así ponderar los hechos de manera particular. Luego de cada alegato, el pleno tomará el acuerdo y por votación de la mayoría de sus integrantes deberá decidir el futuro de los jueces cuestionados.

Fuentes judiciales cuentan que los primeros cinco cupos en la tabla corresponden a jueces que son representados por el abogado Gabriel Osorio. Será el experto en Derecho Público y excomisionado experto quien debutará con sus alegatos ante el pleno.

Otro de los defensores que expondrán ante el pleno es el abogado Carlos Quezada. En su caso, los magistrados bajo su representación quedaron al descubierto ya que todos ellos recurrieron al Tribunal Constitucional (TC).

Quezada intentará, ante el pleno, evitar la remoción de los jueces Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.

El único que podría salvarse, por ahora, de que el pleno revise su caso es el magistrado Saavedra. Él fue el primero que recurrió al TC y consiguió pasar la admisión a trámite y admisibilidad. Junto con eso logró que le dieran luz verde a su solicitud para suspender su proceso ante el máximo tribunal.

La Tercera pudo saber que en el litado de abogados que alegarán a partir de mañana también está el constitucionalista Tomás Jordán, en representación de la jueza Paola Rivas. El abogado Juan Carlos Manríquez también alegará, pero en su caso será a favor del juez José Delgado.

Otro de los abogados que llegarán hasta el máximo tribunal es el penalista de BACS Abogados, José Pedro Silva, quien representa a una jueza. A él se suma el experto en Derecho Administrativo, abogado William García, quien también tiene el patrocinio de otra magistrada.

Finalmente los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz representan a seis jueces. Ambos fueron elegidos por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para llegar a convenios de representación de sus asociados. Algunos de los magistrados que serán defendidos por Colombara y Díaz son Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Todos ellos también recurrieron en los últimos días al TC.

En el caso del gremio de los jueces, no solo reforzaron a sus asociados con la representación de Colombara y Díaz ante el pleno, sino que también hicieron lo mismo en otros frentes.

En sede laboral ficharon a Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa, todos de RFU Abogados, quienes presentaron una denuncia de tutela laboral contra la Corte Suprema en representación de la Asociación.

A ellos se suman, en el frente constitucional del TC, las acciones que quedaron a cargo del estudio de las abogadas Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García.