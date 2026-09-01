Cómo fue que la PDI frustró el plan del Indio Juan para transformarse en un capo de San Bernardo y matar al alcalde White

El frustrado plan del Indio Juan, transformarse en un capo delictual de San Bernardo y matar al alcalde White

Cuando Juan Abdón Flores Valenzuela, alias el Indio Juan, se fugó de la cárcel el 25 de febrero lo hizo caminando. Salió junto a Tomás González Quezada, el Pelao, ambos con ropas similiares a las que usan los gendarmes.

Flores, con lentes oscuros y manga corta, cruzó junto a su compañero varios pasillos con notable calma. Incluso, cuando se cruzan con tres gendarmes en la última puerta antes de salir a la calle la pareja de reos ni se inmutó para terminar de cumplir con su urdido plan.

Así Flores ponía término a una cadena perpetua por el femicidio a su pareja en un hecho ocurrido en 2021. A su expareja y madre de su hijo, Norma Quiroga, la mató en plena vía pública a las 7.30 del 15 de marzo de ese año. La esperó en el pasaje afuera de su casa en Puente Alto, la abordó, la lanzó al suelo y le disparó en el pecho. La mujer de 44 años se dirigía a su trabajo.

La insólita fuga de Flores y González generó un terremoto en Gendarmería, que desvinculó a cuatro funcionarios, entre ellos el director regional metropolitano, coronel Héctor Labrín.

La Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) inició así una indagatoria para dar con el paradero del Indio Juan y del Pelao, que tuvo su primer hito el lunes, cuando los detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI detuvo a Flores en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

La policía hizo una profusa investigación que incluyó diversas diligencias intrusivas donde no solo lograron dar con su paradero, sino que también conocieron los planes que el Indio Juan tenía para los próximos días. En esos planes había dos situaciones: transformarse en un capo delictual de San Bernardo y matar al alcalde de esa comuna, Christopher White (PS).

Los planes del Indio Juan

De acuerdo a quienes conocen del caso, el Indio Juan es parte de una organización criminal integrada por chilenos que opera en el sector sur y occidente de la Región Metropolitana dedicada al tráfico de drogas. El ataque contra el alcalde, dicen las mismas fuentes, era justamente por el trabajo que venía realizando el jefe comunal contra el microtráfico de drogas. Según la investigación, se trataría de clanes chilenos y dedicados al tráfico de droga que querían neutralizar el actuar del alcalde.

La intención del imputado junto a su banda, además, era controlar dos zonas específicas de San Bernardo: Santa Rosa de Lima y San Esteban.

Según señalaron las autoridades el lunes, Flores se movió por varias casas para mantenerse en su calidad de prófugo. Fue detenido en plena vía pública. Fue justamente en esos planes que pensaba atacar al alcalde de San Bernardo. Según las mismas fuentes, esperaba concretar su cometido antes del 17 de septiembre.

Así fue como el Indio Juan terminó intensamente seguido por la PDI en el marco de la orden de investigar que tiene la BIPE por la planificación por amenazas de atentado. Fue en ese contexto que los investigadores lo detectaron usando el transporte público, específicamente el Metro en la estación Santa Rosa, donde quedó registrado en las cámaras de seguridad de dicha estación vistiendo un jockey negro, lentes oscuros y barba.

Quienes están a cargo de la investigación comunicaron de esta situación al jefe comunal antes de la detención del Indio Juan. Con esta información, comentan quienes saben de la causa, White se comunicó con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para alertarlo.

El secretario de Estado reconoció esta comunicación esta mañana y señaló que en ese diálogo le recomendó que “debía tomar resguardos”. Asimismo, señaló que se incrementarán las medidas de seguridad para él. “ Es una situación complicada cuando el Estado, los funcionarios públicos y las autoridades son amenazadas . Acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, agregó.

Pasado el mediodía, el Ministerio Público confirmó los hechos. “La Fiscalía Occidente se encuentra investigando un delito de amenazas, que involucraría un posible riesgo a la seguridad del alcalde de San Bernardo, Christopher White”.

“En esta causa se ha determinado un reforzamiento de las medidas de seguridad de la autoridad, en coordinación con las policías. Se trata de una investigación de carácter reservado, que incluye medidas de protección, las cuales no pueden ser reveladas por resguardo a la víctima de estos hechos”, añadieron desde la entidad.

Alcalde descompensado

No es primera vez que el alcalde de San Bernardo se encuentra bajo amenaza. Desde el entorno del alcalde señalan a este medio que la Fiscalía dispuso otorgar dos policías extra para el resguardo de White, quienes se sumarían al PPI con el que cuenta diariamente. Pero hasta ahora eso no había ocurrido.

“Es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van matar es algo tremendo. La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino”, señaló el alcalde, quien este martes llegó temprano a la municipalidad, pero minutos después tuvo que acudir a una clínica de la capital junto a su equipo cercano.

Hasta ese recinto llegó producto de una descompensación que sufrió en la mañana en el marco de estos hechos. En específico tuvo una taquicardia que lo preocupó.

“El alcalde se encuentra comprensiblemente consternado por la gravedad de los hechos y, de manera preventiva, está siendo atendido en un recinto asistencial. Esta situación no ha afectado el normal funcionamiento de la institución”, señaló el municipio en un comunicado.