Los abogados que enfrentarán al pleno de la Suprema para defender a los jueces que están al borde de la remoción

Una tabla, sin nombre y solo con roles administrativos, de un total de 57 casos, es lo que hay disponible en el pleno Corte Suprema. Detrás de cada uno de esos roles hay un juez que cometió una grave falta a la probidad por haber viajado al extranjero con licencia médica y que enfrenta un cuaderno de remoción.

El pleno de la Suprema abrirá los fuegos a las 10.00 de la mañana de este miércoles. Los 57 jueces tienen derecho para suspender al menos una vez la vista de su causa y pasar al final de la tabla.

Es decir, ya no hay forma de evitar que el pleno delibere sobre la continuidad de estos casi 60 magistrados en el Poder Judicial. Por eso cada uno de ellos ha fichado a abogados para que los defiendan.

Los representantes de los jueces, varios de ellos con décadas en la judicatura, tendrán que desplegar sus argumentos para intentar convencer al pleno de que sus faltas a la probidad no son tan graves como para concluir que tienen mala conducta y que dicha situación debe sancionarse con la remoción.

El pleno revisará caso a caso, para así ponder los hechos de manera particular. Luego de cada alegato, el pleno tomará el acuerdo y por votación de su mayoría de sus integrantes deberá decidir el futuro de los jueces cuestionados.

Fuentes judiciales cuentan que los primeros cinco cupos en la tabla corresponden a jueces que son representados por el abogado Gabriel Osorio. Será el experto en Derecho Público y excomisionado experto quien debutará con sus alegatos ante el pleno.

Otro de los defensores que expondrán ante el pleno es el abogado Carlos Quezada. En su caso los magistrados bajo su representación quedaron al descubierto ya que todos ellos recurrieron al Tribunal Constitucional (TC).

Quezada intentará, ante el pleno, evitar la remoción de los jueces Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.

El único que podría salvarse, por ahora, de que el pleno revise su caso es el magistrado Saavedra. Él fue el primero que recurrió al TC y consiguió pasar la admisión a trámite y admisibilidad. Junto con eso logró que le dieran luz verse a su solicitud para suspender su proceso ante el máximo tribunal.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz representan a seis jueces. Ambos fueron elegidos por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para llegar a convenios de representación de sus asociados. Algunos de los magistrados que serán defendidos por Colombara y Díaz son Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Todos ellos también recurrieron en los últimos días al TC.

La Tercera pudo saber que en el litado de abogados que alegarán a partir de mañana también está el constitucionalista Tomás Jordán, en representación de la jueza Paola Rivas. El abogado Juan Carlos Manríquez también alegará, pero en su caso será a favor del juez José Delgado.

Otros de los abogados que llegarán hasta el máximo tribunal es el penalista de BACS Abogados, José Pedro Silva, quien representa a una jueza. A él se suma el experto en Derecho Administrativo, el abogado William García, quien también tiene el patrocinio de otra magistrada.